Латвия и Литва не будут пропускать авто на российских номерах через границу
Источник:Delfi
Латвия вслед за Литвой перестает пускать автомобили с российской регистрацией. Страны приняли такое решение после разъяснения Еврокомиссии по введенным санкциям против РФ.
После заключения Министерства иностранных дел и разъяснения Еврокомиссии по поводу санкций против России Латвия прекратила пропускать на свою территорию российские машины. Это касается границ и с Россией, и с Беларусью. Об этом сообщила Государственная служба доходов страны.
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Границы Латвии и Литвы закрыты для автомобилей из РФ
Соответствующее решение вступило в силу в Латвии с 18:00 12 сентября. Россиян предупреждают: в случае неповиновения работникам таможни и отказа разворачиваться на границе, могут конфисковать автомобиль.
Владельцев автомобилей на российских номерах также предостерегли от попытки въезда через другие пункты пропуска.
Выезд с территории ЕС в Россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не зарегистрированы как товар.
Ранее Литва также предупредила, что перестает пропускать автомобили на российских номерах. Исключение из правила – машины, которые едут транзитом в Калининградскую область.
Автомобили, зарегистрированные в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будут обеспечивать таможенные органы, потому что это их функция и ответственность,
– заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
А вот Финляндия такое решение не приняла и продолжает пропускать через границу российские автомобили. В МИДе страны подчеркнули: если они решат изменить правила, об этом сообщат заранее.
Детали рекомендации Еврокомиссии
Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ему, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.
Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей россиян: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.
В то же время, в Еврокомиссии уточнили, что финальное решение остается за странами-членами, поэтому государства определяются с этим самостоятельно.