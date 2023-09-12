Автомобили на российских номерах беспрепятственно въезжают на территорию Финляндии, несмотря на новые рекомендации Еврокомиссии. Руководитель отдела санкций финского МИДа Пиа Сариваара отметила, что автомобили россиян могут заезжать и никто не будет конфисковывать транспорт.

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Решили пропускать авто из РФ

Если Финляндия изменит свое решение по въезду российских автомобилей, об этом сообщат отдельно. Обещают, что такой запрет не станет неожиданностью.

Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заранее,

– заявила представительница финского МИД.

Что рекомендовала Европейская комиссия

Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ей, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.

Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.

Ранее в Германии сообщалось о нескольких случаях ареста автомобилей на российских номерах, на которых граждане РФ пытались пересечь границу. Немецкие таможенники ссылались именно на новые санкционные нормы ЕС. В других странах Евросоюза таких случаев не фиксировали.

Объяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, поэтому насколько таможенники стран Евросоюза будут на практике руководствоваться этим документом – покажет время.

Также в Финляндии пока не планируют открывать границу для российских туристов, страна продлила им ограничения на въезд.