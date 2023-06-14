Фанаты Барби могут воспользоваться роскошным предложением от Oliver's Travels. Здесь придумали специальный пакет услуг "Как Барби…": для клиентов подберут кукольную виллу и тематическую одежду. А вишенка на торте – розовый автомобиль, который вам предоставляют на все время отдыха.

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Розовый в тренде

Уникальное предложение посвятили выходу голливудского фильма о Барби с Райаном Гослингом и Марго Робби. Подобрать апартаменты могут в любой точке мира: есть предложения кукольных домиков в Испании, Франции и Греции. Можно даже остановиться в древнем замке. Компания предлагает полное погружение в мир любимой куклы: можно выбрать дополнительные развлечения в стиле Барби.

Château Dans Le Temps – замок на юге Франции / Фото oliverstravels.com

Вилла в Испании / Фото oliverstravels.com

Пакет включает в себя эффектную розовую машину, которую клиенты получают на время отдыха. Стилисты также подберут тематическую одежду для туристов, напоминающую гардероб куклы. Дополнительно пакет "Как Барби…" предлагает оригинальные услуги: выезд косметолога на виллу, фотосессию, курсы для повышения самооценки и … занятия по самообороне.

Специальный пакет посвятили новому фильму о Барби / Фото Warner Brothers

Персонально для вас могут устроить "Вечерку Барби у бассейна" или "Пляжные развлечения Барби".

Наша цель – подарить уникальные впечатления от отдыха, которые люди никогда не забудут. Теперь мы можем предложить тем, кто мечтал о мире Барби в детстве, возможность это реализовать,

– рассказала Марина Норвелл из Oliver's Travels.

Забронировать пакет услуг "Как Барби…" можно уже сейчас. Цена на такой отдых стартует от 2000 евро на человека.