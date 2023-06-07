Так, компания Culture Trip выбрала самые лучшие направления для тех, кто планирует "воркейшн". Этот рейтинг – это фактически путеводитель для тех, кто хочет устроить временный или долгосрочный офис вне дома.

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Названы лучшие города для "воркейшн"

Места изучали по целому набору критериев, учитывали скорость интернета, цены на кофе, стоимость жилья, количество достопримечательностей и т.д. В исследование попали 60 городов.

Первая десятка выглядит так:

Порту (Португалия), Валенсия (Испания), Барселона (Испания), Лион (Франция), Лиссабон (Португалия), Неаполь (Италия), Марсель (Франция), Париж (Франция), Милан (Италия), Мадрид (Испания).

Чуть ниже в рейтинге идет Краков. Польские Лодзь и Варшава также попали в подборку.

Названы лучшие города для "воркейшна" / Фото Culture Trip

Заметьте: в Европе есть не менее 4 очень популярных туристических направлений, где путешественники могут подхватить неприятные заболевания: расстройства желудка и отравление. До антирейтинга вошли топовые локации в Испании и Франции.