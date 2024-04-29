Больше всего туристов привлекают известные туристические направления, такие как Париж или Барселона. Там уже негде яблоку упасть. В частности, в Барселоне уже пришлось даже удалять популярный маршрут с гугл-карт.

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Тревел-эксперт рекомендует не бежать в толпу туристов, а выбрать менее популярные, однако не менее красивые маршруты.

Куда поехать в отпуск

Гамбург. Один из самых недооцененных городов Германии. В то же время северный город – настоящая копилка прекрасной архитектуры и туристических чудес. В частности, must visit – район Шпайхерштадт. Кроме того, город имеет много интересных музеев, галерей и заведений. Также туристам рекомендуют непременно посетить местный рыбный рынок и попробовать блюда из свежих морепродуктов.



Гамбург – один из лучших городов для отпуска весной / Unsplash

Монпелье. Город в самом сердце французского юга не является столь популярным как Ницца или Канны. Старинный и элегантный Монпелье расположен на берегу Средиземного моря. Старый город напоминает музей под открытым небом. Одной из изюминок Монпелье является местный ботанический сад. Кроме того, город славится своими заведениями.



Монпелье – прекрасный французский город / Unsplash

Албания. Не город, а целая страна. Она продолжает набирать популярность. Вопрос нескольких лет, когда там будет негде яблоку упасть из-за туристов.



Албания – будто микс из всего лучшего для морского путешествия / Unsplash

Однако сейчас Албания существенно выделяется как среди Балканских стран, так и в целом в контексте мировых морских курортов. В частности, отмечают, что по состоянию на 2024 год она оставляет позади Грецию и Хорватию.