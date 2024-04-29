Найбільше туристів приваблюють відомі туристичні напрямки як-от Париж або Барселона. Там вже ніде яблуку впасти. Зокрема, у Барселоні вже довелося навіть видаляти популярний маршрут з гугл-карт.

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Тревел-експерт рекомендує не бігти у натовп туристів, а обрати менш популярні, проте не менш красиві маршрути.

Куди поїхати у відпустку

Гамбург. Одне з найбільш недооцінених міст Німеччини. Водночас північне місто – справжня скарбничка прекрасної архітектури та туристичних див. Зокрема, must visit – район Шпайхерштадт. Окрім того, місто має багато цікавих музеїв, галерей та закладів. Також туристам рекомендують неодмінно відвідати місцевий рибний ринок та скуштувати страви зі свіжих морепродуктів.



Гамбург – одне з найкращих міст для відпустки навесні / Unsplash

Монпельє. Місто у самому серці французького півдня не є настільки популярним як-от Ніцца чи Канни. Старовинне та елегантне Монпельє розташоване на березі Середземного моря. Старе місто нагадує музей просто неба. Однією з родзинок Монпельє є місцевий ботанічний сад. Окрім того, місто славиться своїми закладами.



Монпельє – прекрасне французьку місто / Unsplash

Албанія. Не місто, а ціла країна. Вона продовжує набирати популярності. Питання декількох років, коли там буде ніде яблуку впасти через туристів.



Албанія – ніби мікс з усього найкращого для морської подорожі / Unsplash

Однак наразі Албанія суттєво виділяється як серед Балканських країн, так і загалом у контексті світових морських курортів. Зокрема, наголошують, що станом на 2024 рік вона залишає позаду Грецію та Хорватію.