Теперь местные жители подают иск к местным властям. Они требуют остановить строительство. Кроме того, люди готовы принять альтернативу– уменьшить размеры многоэтажки. Ее строят в пределах строительства ЖК Vita.

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В свое время мы заплатили за мирный островной образ жизни– это был рай, хорошее и приветливое место. Теперь его нет, и все ненавидят друг друга. Когда же в новый дом заселятся жильцы, то смогут рассматривать, что я читаю или смотрю по телевизору,

– жалуются люди.



Райский пейзаж теперь закрывает строительство / Miami Herald

Следует заметить, что стоимость на недвижимость на Grove Isle стартует от 2 миллионов долларов. К слову, теперь можно приобрести квартиру в уже знаменитом ЖК Vita. Стоимость квартиры там составляет от 2, 7 до 22 миллионов долларов. Остановят ли продажу квартир на время суда, неизвестно.

Местные власти пока не комментировали судебный иск. В то же время строительство многоэтажки по состоянию на апрель 2024 года продолжается. Люди делятся фотографиями в сети и показывают, как строительство закрывает райский пейзаж.