С 1 июля 2021 года в Польше за покупки сделанные на AliExpress, Amazon, eBay, Wish и т.д. покупателям с ЕС нужно будет платить НДС. Правило распространяется на все покупки независимо от их стоимости.

Польша не намерена таким образом устранить внешнюю конкуренцию. Новые условия покупок вводят с целью научить продавцов быть честными и ответственными перед законом.

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Причины

Онлайн покупки в Польше из-за карантина становятся все более популярными. Люди часто покупают товары на коммерческих платформах Китая, Кореи, США и других стран. Это связано с тем, что цены на некоторые вещи там ниже, чем в Польше, а доставка из Китая бесплатная .

Ранее товары стоимостью до 22 евро были освобождены от НДС . Но часто продавцы прибегали к мошенническим действиям и описывали дорогое содержимое посылки как подарок, образцы и пробники на незначительную сумму или другими способами искусственно занижали стоимость товаров . Это и заставим власть задуматься над внедрением новшества, которое предотвращало бы подобным правонарушениям.

Детали

Налог будет применяться ко всем товарам , которые отправляются в ЕС из стран за пределами Европы. Налог, взимаемый торговой платформой, будет переведен через систему IOSS (Import One Stop Shop) в налоговую инспекцию соответствующей страны. Эта система сократить время пребывания посылки на таможенном оформлении . Поэтому для тех, кого новое правило огорчило, есть и хорошая новость: отныне они будут получать свои зарубежные посылки в быстрые сроки.