Европа продолжает активно вакцинировать население. Однако вокруг вакцин сейчас существует немало дискуссий. Многие люди неуверенны в безопасности представленных вакцин от коронавируса, поэтому сознательно отказываются от прививок. Польские врачи обеспокоены этой ситуацией. Они призывают людей к вакцинации и убеждают в ее безопасности и действенности.

По мнению ведущих врачей Польши, вакцинация является наиболее эффективным способом остановки пандемии. Ведь сдержать распространение вируса можно путем достижения коллективного иммунитета.

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Мнение польских врачей

Несмотря на дискуссии, польские врачи просят население вакцинироваться. В частности, председатель Объединения варшавских семейных врачей Михал Сутковський заверил, что все доступные в Польше вакцины являются эффективными и безопасными.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что эффективность вакцин и их безопасность – вне всякого сомнения и не подлежит никаким дискуссиям. Я призываю вакцинироваться как можно скорее в безопасных условиях,

– отметил Михал Сутковський.

Он также высказался о готовности организовать образовательную кампанию при необходимости, так как считает, что людей, которые хотят вакцинироваться, должно быть как можно больше.

Михал Сутковський одновременно призывает соблюдать санитарные ограничений, особенно в течение первой недели мая, когда будут польские государственные праздники и выходные.

Почему люди отказываются от вакцин

Сейчас в Польше доступны такие вакцины: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Сначала некоторые страны Европы приостановили вакцинации препаратами AstraZeneca (и индийским аналогом Covishield) из-за случаев тромбообразования . Н о в ВОЗ уверяли о безопасности этой вакцины и отмечали, что риски коронавирусной инфекции является сильнее рисков вакцинации. А разработчики AstraZeneca убеждали, что вакцина успешно прошла все этапы клинических исследований. Тем не менее слухи вокруг препарата существенно повлияли на уровень доверия к нему.

Также израильские ученые предположить, что Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР . Известно, что эта мутация считается более опасной из-за более быстрых темпов распространения.