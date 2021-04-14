Польские врачи сделали важное обращение по поводу вакцинации от COVID-19: главные пункты
Европа продолжает активно вакцинировать население. Однако вокруг вакцин сейчас существует немало дискуссий. Многие люди неуверенны в безопасности представленных вакцин от коронавируса, поэтому сознательно отказываются от прививок. Польские врачи обеспокоены этой ситуацией. Они призывают людей к вакцинации и убеждают в ее безопасности и действенности.
Источник:polskieradio.pl
По мнению ведущих врачей Польши, вакцинация является наиболее эффективным способом остановки пандемии. Ведь сдержать распространение вируса можно путем достижения коллективного иммунитета.
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Мнение польских врачей
Несмотря на дискуссии, польские врачи просят население вакцинироваться. В частности, председатель Объединения варшавских семейных врачей Михал Сутковський заверил, что все доступные в Польше вакцины являются эффективными и безопасными.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что эффективность вакцин и их безопасность – вне всякого сомнения и не подлежит никаким дискуссиям. Я призываю вакцинироваться как можно скорее в безопасных условиях,
– отметил Михал Сутковський.
Он также высказался о готовности организовать образовательную кампанию при необходимости, так как считает, что людей, которые хотят вакцинироваться, должно быть как можно больше.
Михал Сутковський одновременно призывает соблюдать санитарные ограничений, особенно в течение первой недели мая, когда будут польские государственные праздники и выходные.
Почему люди отказываются от вакцин
Сейчас в Польше доступны такие вакцины: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Сначала некоторые страны Европы приостановили вакцинации препаратами AstraZeneca (и индийским аналогом Covishield) из-за случаев тромбообразования. Но в ВОЗ уверяли о безопасности этой вакцины и отмечали, что риски коронавирусной инфекции является сильнее рисков вакцинации. А разработчики AstraZeneca убеждали, что вакцина успешно прошла все этапы клинических исследований. Тем не менее слухи вокруг препарата существенно повлияли на уровень доверия к нему.
Также израильские ученые предположить, что Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР. Известно, что эта мутация считается более опасной из-за более быстрых темпов распространения.
Польские врачи считают вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca безопасными и эффективными / Фото Unsplash
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