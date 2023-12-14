Президент Кении Уильям Руто сказал, что его правительство разработало специальную цифровую платформу для туристов. Она поможет получать электронное разрешение на поездку, потому виза просто не понадобится.

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Кения введет е-разрешения на въезд для посетителей

Цифровая платформа гарантирует, что все посетители получат электронное разрешение на поездку заранее вместо того, чтобы подавать документы на визу.

Никому из любого уголка земного шара больше не придется нести бремя подачи заявки на получение визы, чтобы приехать в Кению,

– заявил Руто.

Индустрия туризма играет немаловажную роль в экономике Кении, люди приезжают за пляжным отдыхом вдоль побережья Индийского океана и на сафари. Поэтому теперь у Кении есть простое сообщение человечеству: "добро пожаловать домой!".

Найроби – столица Кении / Фото Unsplash

Перу собирается ввести визы для "цифровых кочевников"

Перу объявила о планах ввести цифровую кочевую визу. Это позволит удаленным работникам находиться в стране 365 дней с возможностью продления. В настоящее время граждане ЕС могут путешествовать в Перу по 183-дневной туристической визе.

Целью новой схемы является привлечение международных профессионалов в Перу, надеясь, что они будут способствовать развитию экономики страны через туризм и услуги, одновременно поддерживая культурный обмен. Власти рассчитывают, что некоторые посетители останутся в стране и продолжат бизнес, обновив визу.

Подробностей пока немного. Известно, что визы будут оформляться на год (вероятно, с возможностью продления). Необходимо подтвердить наличие удаленной работы. Финансовые пороги пока не определились. Виза станет доступна после того, как изменения в Закон о миграции страны будут урегулированы и опубликованы.

Греция тоже продвигает визы"digital nomads"

Одно из древнейших государств Европы и колыбель западной цивилизации, которая славится своей красотой, райскими островами, тысячелетними памятниками и оживленными прибрежными городами, призывает цифровых кочевников приезжать. Программа для них уже запущена.

Виза позволяет неевропейским кочевникам переселяться в страну по более четкому и более безопасному миграционному маршруту. Сейчас в Греции иностранцам уже было выдано 1693 DNV, что делает ее очень востребованным местом для дистанционной работы в Европе.