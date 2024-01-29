Безопасно ли путешествовать в Египет: обновленные рекомендации туристам

29 января 2024, 19:39
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Источник:

The Telegraph

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Египет. Все из-за обострения напряжения в южной части Красного моря вокруг Йемена и продолжающейся войны между Израилем и Газой.

Безопасно ли сейчас туристам путешествовать в Египет и какие территории остаются "зелеными". Британский МИД обновило карту.

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Безопасно ли путешествовать в Египет?

МИД сообщает, что в настоящее время ведутся военные действия в ответ на попытки хуситов помешать движению международного судоходства в Красном море.

Хотя зона деятельности ограничена Красным морем и Йеменом существует вероятность того, что рекомендации по путешествиям в соседние страны могут измениться в короткий срок,
– говорится на сайте ведомства.

Путешественникам в Египет рекомендуется избегать любых путешествий в пределах 20 километров от египетско-ливийской границы за исключением города Эль-Саллум. Также к:

  • губернаторства Северный Синай,
  • северной части губернаторства Южный Синай,
  • за дорогой Святой Екатерины-Нувейбаа,
  • мухафазы Исмаилия к востоку от Суэцкого канала,
  • в регионы западнее долины Нила и дельты Нила.

Рекомендации по безопасности путешествий в регионы Египта / Фото gov.uk

В то же время известные туристические локации остаются безопасными для путешественников иобозначены в рекомендациях как "зеленая зона":

  • Луксор Кина Асуан Абу-Симбел и Долина Царей;
  • губернаторство Фаюм;
  • прибрежные районы между дельтой Нила и Марса-Матрух;
  • дорога Марса Матрух-Сива;
  • город-оазис Сева;
  • губернаторство Гиза северо-восточнее оазиса Бахария;
  • дорога между Гизой и Фарафрой (не рекомендуется путешествовать по дороге между Багарией и Седой);
  • оазис Бахария Фарафра Белая и Черная пустыня.

В частности, нет рекомендаций против поездок в Шарм-эль-Шейх Хургаду и Каир. Они отмечены на карте зеленым цветом.

Сфера туризма пострадала из-за войны на Ближнем Востоке

Туризм в Египте значительно пострадал от конфликта на Ближнем Востоке Отели на побережье Красного моря остаются полупустыми, а туристические операторы отменяют путешествия.

Некоторые международные компании были достаточно радикальными и отказались от половины запланированных туров в Египет в 2023 году. Война на Ближнем Востоке повлекла за собой заметный спад туристического потока на курортах Красного моря. Заполняемость гостиниц в Хургаде и Марса-Алами упала до 60 – 80%.

Автор: Марта Касіянчук