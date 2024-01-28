Популярные шоу "Эмили в Париже" и "Люпен" привлекают туристов к местам, где проходили съемки.

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Романтика кинолент притягивает туристов

Согласно опросу, проведенному Национальным Центром Кино и Анимационной Графики Франции, более 80% иностранных респондентов заявили, что больше заинтересовались Францией после просмотра фильмов или сериалов.

Опрос провели среди 500 иностранцев, которые путешествовали во Францию из США, Китая, Великобритании, Испании, Германии и Бельгии. Все они планировали находиться в отпуске около одной недели и потратить в среднем 1 700 евро за свою поездку.

Опрос показал, что каждый десятый путешественник прибыл во Францию после просмотра популярного сериала или фильма. К примеру, половина респондентов вдохновилась криминальной драмой "Люпен", а 44% опрошенных захотели побывать здесь после просмотра "Эмили в Париже".

Примерно 56% суперфанов "Люпена" были мужчинами, тогда как более 61% суперфанов "Эмили в Париже" – это женщины.

Кинотуризм процветает

Известные телесериалы не только стимулировали развитие туризма во Франции, но и имели значительное влияние на другие направления в мире.

В Лондоне с сентября собираются запустить маркетинговую кампанию, которая будет сосредоточена на местах съемок различных фильмов и телевизионных шоу.

Мы использовали опыт Гарри Поттера и Джеймса Бонда, поэтому у нас были хорошие связи со студиями в прошлом, но мы действительно наращиваем их и рассказываем историю Британии через кино и телевидение,

– рассказала генеральный директор VisitBritain Патрисия Йейтс.

Сицилия также пережила повышенный всплеск туризма после выхода второго сезона "Белого лотоса". А Исландия и Хорватия почувствовали повышенный интерес иностранцев после показа "Игры престолов".