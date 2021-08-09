Когда можно подать документы на польскую визу: список свободных дат

9 августа 2021 , 16:05
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Источник:

VFS.Clobal

Визовый центр Польши в Украине опубликовал информацию о ближайших свободных датах регистрации для оплат услуг, начиная с 9 августа. Подать документы можно лично или по почте.

Места для регистрации в пункты приема визовых анкет в Винницком Консульском округе пока отсутствуют. Визовый центр Польши в Украине одновременно информирует о том, что Генеральное консульство Польши в городе Винница никак не влияет на назначение или ускорения даты подачи документов в пункты приема визовых анкет (далее – ППВА). 

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Перечень ближайших доступных дат по городам

Ивано-Франковск

  • Подача лично в ППВА: 10.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Львов

  • Подача лично в ППВА: 11.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Ужгород

  • Подача лично в ППВА: 11.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Одесса

  • Подача лично в ППВА: 17.08.2021.
  • Подача по почте: 17.08.2021.

Кропивницкий

  • Подача лично в ППВА: 18.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Херсон

  • Подача лично в ППВА: 25.08.2021.
  • Подача по почте: 13.08.2021.

Киев

  • Подача лично в ППВА: 25.08.2021.
  • Подача по почте: 16.08.2021.

Ровно

  • Подача лично в ППВА: 26.08.2021.
  • Подача по почте: 12.08.2021.

Тернополь

  • Подача лично в ППВА: 26.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Луцк

  • Подача лично в ППВА: 27.08.2021.
  • Подача по почте: 10.08.2021.

Запорожье

  • Подача лично в ППВА: 07.09.2021.
  • Подача по почте: 17.08.2021.

Днепр

  • Подача лично в ППВА: 08.09.2021.
  • Подача по почте: 08.09.2021.

Харьков

  • Подача лично в ППВА: 09.09.2021.
  • Подача по почте: 01.09.2021.
Также напоминаем, что две важные консульские справки украинцы уже могут получить онлайн. Есть инструкция , объясняющая, как это сделать.
Автор: Орися Біленька