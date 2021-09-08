Ко Дню извинений: как попросить прощение на 25 языках мира

Все люди могут ошибаться и совершать поступки, которыми не гордятся. Иногда неосторожно сказанная фраза или поспешно совершенное действие способны обидеть других. В таких ситуациях важно искренне попросить прощения. Идеальная возможность для этого – День извинений (Pardon day), который ежегодно отмечается 8 сентября.

По этому поводу Закордон 24 подготовил полезную подборку извинений на 25 языках мира. Но сначала стоит вспомнить исторические события, которые повлияли на то, что День извинений увековечился в календаре праздников и событий.

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История Дня извинений

Интересно, что история этого милого праздника имеет политический подтекст. В этот день 1974 года 38-й президент США Джерал Форд издал президентскую прокламацию, которая прощала Ричарду Милхаусу Никсону, его предшественнику, все проступки, причастные к Уотергейтскому скандалу.

Этот скандал был связан с президентскими выборами 1972 года. Конкретнее – с попытками установления прослушивающих устройств в штабе Демократической партии. Он длился почти 2 с половиной года и завершился отставкой Никсона из-за угрозы импичмента.

Идея Дня извинений так приглянулась американцам, что они превратили ее в традицию. Позже просить прощения за свои поступки в определенную дату начали и в других странах мира.

Джерал Форд и Ричард Никсон / Фото Getty Images

Как просить прощения и почему это нужно делать

Главное в извинениях – искренность. Чтобы слова звучали убедительно, психологи советуют заранее подготовить речь. Не стоит оправдываться и вспоминать взаимные обиды. Зато не лишним будет поблагодарить собеседника за опыт. Извинения должны свидетельствовать о том, что человек готов отпустить прошлое и улучшить отношения. Также они не должны быть навязчивыми.

Если собраться со словами трудно, то в День извинений можно прислать человеку открытку или электронное письмо.

Ученые настаивают на своевременных извинениях, ведь они, среди прочего, положительно влияют на наше здоровье. Например, психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский в блоге НВ отмечал, что непрощение запускает психологический механизм стресса из-за выделения кортизола. Это приводит к увеличению риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению регуляции клеток иммунных функций и уменьшению гормона бета-эндорфина, который влияет на восприимчивость к боли. О важности извинений вспоминала и в спецпроекте "ПсихеЯ" Ульяна Супрун. По словам экс-министра, люди, которые легче прощают, более счастливы и здоровы, чем те, кто затаил обиду.

Зарубежные специалисты разделяют эти мысли. Так, американский психолог и доктор философии Роберт Энрайт утверждает, что прощение – это и для обидчика, и для того, кого обидели ради восстановления и укрепления взаимоотношений. По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы простить людям ради избавления от ярости, потому что это, в том числе, и хорошая забота о себе.

Ученые уверяют, что извинения полезны для здоровья / Фото Unsplash

Как попросить прощения на разных языках мира

Më fal – албанский. Please forgive me – английский. Калі ласка, даруй мяне – белорусский. Прости ми, моля те – болгарский. Xin hãy tha thứ cho tôi – вьетнамский. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ – греческий. Tilgiv mig – датский. Palun andesta mulle – эстонский. Por favor, perdóname – испанский. Ti prego, perdonami – итальянский. Vergeef me alsjeblieft – нидерландский. Bitte verzeihen Sie mir – немецкий. Tilgi meg vær så snill – норвежский. Proszę wybacz mi – польский. Perdoa-me, por favor – португальский. Te rog să mă ierți – румынский. Опрости ми молим те – сербский. Odpust' mi prosím – словацкий. Beni Affet lütfen – турецкий. Bocsáss meg kérlek – венгерский. Meni kechir iltimos – узбекский. Anna anteeksi – финский. S'il vous plaît, pardonnez-moi – французский. Oprosti mi molim te – хорватский. Förlåt mig snälla – шведский.

Указанные выше высказывания пригодятся не только эмигрантам и путешественникам, но и тем, кто в поиске креативного способа попросить прощения.