Ко Дню извинений: как попросить прощение на 25 языках мира
Источник:24 канал
Все люди могут ошибаться и совершать поступки, которыми не гордятся. Иногда неосторожно сказанная фраза или поспешно совершенное действие способны обидеть других. В таких ситуациях важно искренне попросить прощения. Идеальная возможность для этого – День извинений (Pardon day), который ежегодно отмечается 8 сентября.
По этому поводу Закордон 24 подготовил полезную подборку извинений на 25 языках мира. Но сначала стоит вспомнить исторические события, которые повлияли на то, что День извинений увековечился в календаре праздников и событий.
Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове
История Дня извинений
Интересно, что история этого милого праздника имеет политический подтекст. В этот день 1974 года 38-й президент США Джерал Форд издал президентскую прокламацию, которая прощала Ричарду Милхаусу Никсону, его предшественнику, все проступки, причастные к Уотергейтскому скандалу.
Этот скандал был связан с президентскими выборами 1972 года. Конкретнее – с попытками установления прослушивающих устройств в штабе Демократической партии. Он длился почти 2 с половиной года и завершился отставкой Никсона из-за угрозы импичмента.
Идея Дня извинений так приглянулась американцам, что они превратили ее в традицию. Позже просить прощения за свои поступки в определенную дату начали и в других странах мира.
Джерал Форд и Ричард Никсон / Фото Getty Images
Как просить прощения и почему это нужно делать
Главное в извинениях – искренность. Чтобы слова звучали убедительно, психологи советуют заранее подготовить речь. Не стоит оправдываться и вспоминать взаимные обиды. Зато не лишним будет поблагодарить собеседника за опыт. Извинения должны свидетельствовать о том, что человек готов отпустить прошлое и улучшить отношения. Также они не должны быть навязчивыми.
Если собраться со словами трудно, то в День извинений можно прислать человеку открытку или электронное письмо.
Ученые настаивают на своевременных извинениях, ведь они, среди прочего, положительно влияют на наше здоровье. Например, психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский в блоге НВ отмечал, что непрощение запускает психологический механизм стресса из-за выделения кортизола. Это приводит к увеличению риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению регуляции клеток иммунных функций и уменьшению гормона бета-эндорфина, который влияет на восприимчивость к боли. О важности извинений вспоминала и в спецпроекте "ПсихеЯ" Ульяна Супрун. По словам экс-министра, люди, которые легче прощают, более счастливы и здоровы, чем те, кто затаил обиду.
Зарубежные специалисты разделяют эти мысли. Так, американский психолог и доктор философии Роберт Энрайт утверждает, что прощение – это и для обидчика, и для того, кого обидели ради восстановления и укрепления взаимоотношений. По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы простить людям ради избавления от ярости, потому что это, в том числе, и хорошая забота о себе.
Ученые уверяют, что извинения полезны для здоровья / Фото Unsplash
Как попросить прощения на разных языках мира
- Më fal – албанский.
- Please forgive me – английский.
- Калі ласка, даруй мяне – белорусский.
- Прости ми, моля те – болгарский.
- Xin hãy tha thứ cho tôi – вьетнамский.
- Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ – греческий.
- Tilgiv mig – датский.
- Palun andesta mulle – эстонский.
- Por favor, perdóname – испанский.
- Ti prego, perdonami – итальянский.
- Vergeef me alsjeblieft – нидерландский.
- Bitte verzeihen Sie mir – немецкий.
- Tilgi meg vær så snill – норвежский.
- Proszę wybacz mi – польский.
- Perdoa-me, por favor – португальский.
- Te rog să mă ierți – румынский.
- Опрости ми молим те – сербский.
- Odpust' mi prosím – словацкий.
- Beni Affet lütfen – турецкий.
- Bocsáss meg kérlek – венгерский.
- Meni kechir iltimos – узбекский.
- Anna anteeksi – финский.
- S'il vous plaît, pardonnez-moi – французский.
- Oprosti mi molim te – хорватский.
- Förlåt mig snälla – шведский.
Указанные выше высказывания пригодятся не только эмигрантам и путешественникам, но и тем, кто в поиске креативного способа попросить прощения.Попутно узнавайте, как признаться в любви на 30 языках мира.