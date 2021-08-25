Магазины Kaufland в Польше таки начнут работать по воскресеньям

Запрет на продажу товаров в воскресенье в Польше становится фиктивным. Все больше торговых точек от известных сетей объявляют о том, что будут предоставлять услуги в неторговый день. Так, не менее 30 магазинов Kaufland будут работать в воскресенье с сентября.

Kaufland – это известная немецкая сеть гипермаркетов. Всего в Польше есть 227 магазинов Kaufland.

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Когда покупки в Kaufland станут доступными по воскресеньям

С пятого сентября около 30 магазинов Kaufland будут открытыми в воскресенье. Руководство сети сообщило, что это только начало – и количество точек, которые будут работать в праздничные дни, постепенно будет расти.

О том, что Kaufland будут предоставлять почтовые услуги в своих магазинах, стало известно еще в конце мая. Однако, руководство долго взвешивали все риски, поэтому отсрочило процесс до сентября.