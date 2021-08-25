Магазины Kaufland в Польше таки начнут работать по воскресеньям
Источник:Business Insider Polska
Запрет на продажу товаров в воскресенье в Польше становится фиктивным. Все больше торговых точек от известных сетей объявляют о том, что будут предоставлять услуги в неторговый день. Так, не менее 30 магазинов Kaufland будут работать в воскресенье с сентября.
Kaufland – это известная немецкая сеть гипермаркетов. Всего в Польше есть 227 магазинов Kaufland.
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Когда покупки в Kaufland станут доступными по воскресеньям
С пятого сентября около 30 магазинов Kaufland будут открытыми в воскресенье. Руководство сети сообщило, что это только начало – и количество точек, которые будут работать в праздничные дни, постепенно будет расти.
О том, что Kaufland будут предоставлять почтовые услуги в своих магазинах, стало известно еще в конце мая. Однако, руководство долго взвешивали все риски, поэтому отсрочило процесс до сентября.Как известно, оказывать услуги в неторговый день в Польше начали также магазины Lidl, Biedronka, Żabka, Dino, Intermarche и многие другие популярные сети. При этом правительство ищет способы, как исправить пробелы в законодательстве , а около 40% жителей Польши выступили против того, чтобы магазины работали в воскресенье.