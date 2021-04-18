Для многих людей немецкий язык кажется устрашающим и совсем некрасивым. Однако лексические нормы именно этого иностранного языка могут удивлять своим словообразованием и дословным переводом.

Немцы любят склеивать слова с целью обозначения отдельных предметов и явлений. Они смешивают вместе существительные и прилагательные, а количество букв, использованных для словообразования, иногда просто невозможно произнести на одном дыхании.

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Самое длинное немецкое слово

Самым длинным словом в немецком языке считают Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.

Оно включает в себя 63 буквы и состоит из 7 отдельных слов:

Rind – говядина;

Fleisch – мясо;

Etikettierung – маркирование;

Überwachung – мониторинг;

Aufgaben – задания;

Übertragung – передача;

Gesetz – закон.

Это слово впервые произнесли в 1999 году на заседании парламента одной из федеральных земель Германии и обозначили им закон "О передаче обязанности контроля маркировки говядины".

Конечно, такой большой набор букв присущ обычно юридической терминологии, однако и слова повседневного обихода немцы любят составлять вместе.

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Glühbirne (глюбирне) – на немецком это слово обозначает обычную лампочку, однако состоит из двух, которые дословно переводятся как "сияющая груша".

Лампочка на немецком считается сияющей грушей / Фото Pexels

Schieldkröte (шильдкрёте) – не спешите любоваться неуклюжими и медленными движениями черепахи на суше, ведь для немцев это обычная "жаба со щитом".

Черепаху немцы называют жабой со щитом / Фото Unsplash

Durchfall (дурхфаль) – болит живот и часто бегаете в туалет? По мнению немцев, у вас не диарея, а "сквозное падение".

Интересно, что большинство иностранных студентов, сдавая экзамен на знание языка, часто путают плохой результат с диареей, чем радуют носителей языка.

Дело в том, что выражения в обоих случаях очень похожи:

Ich bin bei der Prüfung durchgefallen – я провалил экзамен;

Ich hatte bei der Prüfung einen Durchfall – на экзамене у меня была диарея.

Провал и диарея на немецком / Фото Pexels

Nacktschnecke (нактшнеке) – со слизнями на огородах борется каждый трудолюбивый украинский хозяйственник. Однако для немцев этот вредитель – просто "голая улитка".

Немцы называют слизняков голыми улитками / Фото Pexels

Zahnfleisch (цанфляйш) – если у вас кровоточат десны, то немецкоязычному стоматологу придется лечить "зубное мясо". Именно так жестко немцы называют розовую слизистую оболочку человеческой челюсти.

Как на немецком называют десны / Фото Pexels