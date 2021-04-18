Страшный немецкий: 5 слов, перевод которых заставит вас улыбаться
Для многих людей немецкий язык кажется устрашающим и совсем некрасивым. Однако лексические нормы именно этого иностранного языка могут удивлять своим словообразованием и дословным переводом.
Источник:24 канал
Немцы любят склеивать слова с целью обозначения отдельных предметов и явлений. Они смешивают вместе существительные и прилагательные, а количество букв, использованных для словообразования, иногда просто невозможно произнести на одном дыхании.
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Самое длинное немецкое слово
Самым длинным словом в немецком языке считают Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Оно включает в себя 63 буквы и состоит из 7 отдельных слов:
- Rind – говядина;
- Fleisch – мясо;
- Etikettierung – маркирование;
- Überwachung – мониторинг;
- Aufgaben – задания;
- Übertragung – передача;
- Gesetz – закон.
Это слово впервые произнесли в 1999 году на заседании парламента одной из федеральных земель Германии и обозначили им закон "О передаче обязанности контроля маркировки говядины".
Конечно, такой большой набор букв присущ обычно юридической терминологии, однако и слова повседневного обихода немцы любят составлять вместе.
10 немецких слов с дословным переводом на русский
Glühbirne (глюбирне) – на немецком это слово обозначает обычную лампочку, однако состоит из двух, которые дословно переводятся как "сияющая груша".
Лампочка на немецком считается сияющей грушей / Фото Pexels
Schieldkröte (шильдкрёте) – не спешите любоваться неуклюжими и медленными движениями черепахи на суше, ведь для немцев это обычная "жаба со щитом".
Черепаху немцы называют жабой со щитом / Фото Unsplash
Durchfall (дурхфаль) – болит живот и часто бегаете в туалет? По мнению немцев, у вас не диарея, а "сквозное падение".
Интересно, что большинство иностранных студентов, сдавая экзамен на знание языка, часто путают плохой результат с диареей, чем радуют носителей языка.
Дело в том, что выражения в обоих случаях очень похожи:
- Ich bin bei der Prüfung durchgefallen – я провалил экзамен;
- Ich hatte bei der Prüfung einen Durchfall – на экзамене у меня была диарея.
Провал и диарея на немецком / Фото Pexels
Nacktschnecke (нактшнеке) – со слизнями на огородах борется каждый трудолюбивый украинский хозяйственник. Однако для немцев этот вредитель – просто "голая улитка".
Немцы называют слизняков голыми улитками / Фото Pexels
Zahnfleisch (цанфляйш) – если у вас кровоточат десны, то немецкоязычному стоматологу придется лечить "зубное мясо". Именно так жестко немцы называют розовую слизистую оболочку человеческой челюсти.
Как на немецком называют десны / Фото Pexels
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