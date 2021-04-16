Финляндия готовится принять до 10 тысяч сезонных работников этого лета. Большинство из них будут из Украины, России и Таиланда. Несмотря на опасения местных жителей относительно распространения коронавируса из-за прибытия иностранцев, правительство видит острую потребность в сезонных работниках. Прежде всего речь идет о сельскохозяйственных работах.

Пик спроса на рабочую силу придётся на начало сезона сбора ягод. Центральный союз сельскохозяйственных производителей и владельцы лесов сообщили, что первые иностранные работники уже прибыли в Финляндию. До конца июня их количество будет увеличиваться.

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Меры безопасности

Директор по развитию бизнеса MTK Марко Мяки-Хакола сообщил, что организаторы поездок должны позаботиться о мерах безопасности, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Соответствующие условия касаются и тех, кто прибывает в страну. Желающие работать в Финляндии должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 . По прибытии их повторно проверят . По словам Марка Мяки-Хакола, затем иностранных работников отправят на работу, где они будут соблюдать карантин .

Фермы тоже для поддержания безопасности будут координировать свои действия с местными больницами . Каждое фермерское хозяйство должно разработать план охраны труда и техники безопасности до начала сезонных работ.

В 2021 году финская иммиграционная служба одобрила более 7 300 заявлений от потенциальных работников. Еще около 1 200 заявлений ожидают своего утверждения.