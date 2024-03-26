Заменяют переполненные: названы туристические направления Европы, стремительно набирающие популярность

Пока одни туристические направления Европы уже не справляются с наплывом туристов и вводят всевозможные ограничения, другие наоборот стремительно набирают популярность. На этот раз в рейтинге новые лидеры.

В недавнем исследовании, проведенном сервисом хранения багажа Bounce, анализ поисковых запросов с октября по декабрь 2023 года выявил самые популярные европейские страны и города среди туристов. Исследование также определило новые направления, которые быстро привлекают внимание путешественников, ищущих альтернативы переполненным топ-направлениям.

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Самой популярной сейчас европейской страной стала Турция (102,9 тысячи запросов), а самым популярным городом – нидерландская столица Амстердам (150,3 тысячи запросов).

Между тем страной, которая быстрее всего набирает популярность, стала Албания (рост количества запросов на 113%), а городом – польский Краков (рост на 310,3%).

10 самых популярных стран Европы

Турция (102,9 тысячи запросов), Исландия (95,2 тысячи), Греция (70,7 тысячи), Мальта (60,2 тысячи), Хорватия (54,78 тысячи), Кипр (53,99 тысячи), Албания (50,89 тысячи), Швейцария (50,1 тысячи), Норвегия (42,9 тысячи), Португалия (41,72 тысячи).

10 стран Европы, что набирают популярность

Албания (рост запросов на 113%), Северная Македония (+98,3%), Финляндия (+68,2%), Сан-Марино (+59,4%), Черногория (+50,9%), Польша (+22,2%), Мальта (+16%), Испания (+9,4%), Словакия (+7,8%), Андорра (+6,8%).

Албания является страной, которая быстрее всего набирает популярность среди туристов / Фото Unsplash

10 самых популярных городов Европы

Амстердам, Нидерланды (150,3 тысячи запросов), Париж, Франция (62,5 тысячи), Будапешт, Венгрия (40,58 тысячи), Барселона, Испания (38,3 тысячи), Прага, Чехия (37,7 тысячи), Рим, Италия (31,08 тысяч), Венеция, Италия (30,34 тысячи), Дублин, Ирландия (30,22 тысячи), Севилья, Испания (19,08 тысяч), Лиссабон, Португалия (17,66 тысячи).

10 городов Европы, набирающих популярность

Краков, Польша (рост запросов на 310,3%), Севилья, Испания (+58,7%), Дублин, Ирландия (+38,1), Вена, Австрия (+24,8%), Прага, Чехия (+19,7%), Барселона, Испания (+17,1%), Копенгаген, Дания (+14,7%), Милан, Италия (+13,7%), Лиссабон, Португалия (+13,6%), Будапешт, Венгрия (+12,4%).

К слову, несмотря на ожидаемый наплыв туристов, не все страны существенно поднимают цены. Эксперт Саймон Колдер назвал 4 самые бюджетные направления в Европе на 2024 год.