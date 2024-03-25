К счастью, несмотря на ожидаемый наплыв туристов, не все страны существенно поднимают цены. Эксперт Саймон Колдер назвал четыре самых бюджетных направления в Европе на 2024 год. Стоит заметить, что это – очень красивые и особые страны.

Обратите внимание ЕС готовится к Пасхе: ярмарки в каких столицах стоит посетить

Самые бюджетные направления для отдыха в 2024 году

Первой страной, которую Колдер рекомендует посетить в этом году, является Болгария. Эксперт отмечает, что там удачно сочетаются:

богатая история;

интересная культура;

комфортные места для пляжного отдыха.

Мы годами говорим, что Болгария – прекрасное место для отдыха: прекрасная погода, песчаные пляжи, замечательные отели и, конечно, низкая стоимость жизни,

– отмечает Колдер.



Болгария профессионально ворует ердца туристов / Unsplash

Также в свой топ Колдер добавил Португалию. Он заметил, что это – вообще одна из самых красивых стран Европы. Прекрасные города, уникальная кухня, роскошный пляжный отдых и возможность приблизиться к старинной культуре, которая во многом и сформировала старую добрую Европу.

Приятный бонус: Лиссабон – одна из самых дешевых для отдыха столиц.



Этим летом все дороги ведут в прекрасную Португалию / Unsplash

Также Колдер предлагает посетить Балканы. Его выбор пал на Черногорию и Албанию. Страны – существенно дешевле для отдыха, чем соседняя Хорватия. В то же время не отстают в красоте и качестве отдыха.



Черногория очаровывает с первого взгляда / Unsplash

В частности, в Черногории стоит посетить Будву, Пераст и Котор. Местные пейзажи, в которых сочетаются море и горы, просто завораживают.

В Албании – Дуррес, Тирану и Шкодер. Колдер заметил, что эта страна – не только очень красивая, но и очень дружественная.