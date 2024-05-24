Хочется возвращаться снова и снова: какие страны и города раз и навсегда влюбляют в себя туристов
Источник:InsureandGo
Многие туристы имеют желание исследовать новые места на протяжении своей жизни. Однако, есть определенные города и страны, которые имеют особую привлекательность, что вызывает у путешественников сильную привязанность и желание вернуться в эти места неоднократно.
В исследовании, проведенном аналитиками туристического страхования InsureandGo, были проанализированы тысячи комментариев на Reddit и сотни отзывов о достопримечательностях мира, чтобы определить топ стран и городов, куда туристы больше всего стремятся вернуться. Чаще всего туристы заявляли о желании вернуться в Японию и британскую столицу Лондон.
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Какие страны и города побуждают туристов возвращаться?
Япония возглавила рейтинг. Страна известна своим цветением сакуры, изысканной кухней, богатой культурой и историческим значением. Путешественники, посетившие Японию, выражают желание вернуться, называя разнообразие достопримечательностей главной причиной своего решения.
Япония – страна, в которую туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash
10 стран, в которые люди больше всего хотят вернуться:
- Япония;
- Италия;
- Испания;
- Мексика;
- Таиланд;
- Ирландия;
- Франция;
- Исландия;
- Греция;
- Германия.
Недавний опрос определил Лондон самым популярным городом для повторного посещения среди туристов. Пользователи Reddit часто упоминают такие знаковые достопримечательности, как Биг-Бен и небоскреб Шард, а также возможность покататься на двухэтажных автобусах и "почувствовать себя как дома".
Лондон – город, в который туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash
10 городов, в которые люди больше всего хотят вернуться:
- Лондон, Англия;
- Париж, Франция;
- Барселона, Испания;
- Нью-Йорк, США;
- Рим, Италия;
- Токио, Япония;
- Амстердам, Нидерланды;
- Берлин, Германия;
- Эдинбург, Шотландия;
- Мехико, Мексика.
Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.