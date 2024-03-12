Журналистка Сара Аллард призналась, что всегда плачет во время полета. Это не зависит от ее морального состояния или фильма или книги, выбранных, чтобы с пользой провести время в самолете.

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Это имеет рациональное объяснение

Доктор психологии Джо Перкинс заметила, что плач – это одновременно физиологический и психологический процесс. Перед полетом, который для многих является довольно травматическим опытом, люди испытывают стресс.

Первые симптомы стресса могут проявляться еще за несколько дней до полета. В частности, из-за планирования и подготовки всего необходимого к полету. Все эти тревоги могут привести к ряду физических изменений. Например, нарушение сна и изменения аппетита.

В день полета психологическое и физическое состояние человека еще ухудшается. Однако когда он наконец садится в самолет, организм расслабляется, и могут проявиться слезы облегчения или усталости.

Некоторых людей путешествие заставляет нервничать, но гипоксия является основным отличием авиаперелетов с точки зрения физиологического воздействия на мозг. Более низкое, чем обычно, давление воздуха вызывает легкую гипоксию мозга (низкий уровень кислорода). Это влияет на наше сознание и лишает нас возможности регулировать эмоции и справляться со стрессом,

– отметила нейробиолог Тара Свар.

Кроме того, из-за перепадов давления происходят и другие физиологические изменения. В частности, говорится об органах слуха.