Для иностранцев в шесть раз дороже: Япония не справляется с туристическим бумом

После пандемии коронавируса Япония вновь открыла свои двери для массового туризма осенью 2022 года. Сейчас страна наблюдает значительный приток иностранных туристов, что вызывает беспокойство среди местных жителей относительно последствий этого всплеска.

Во многом к всплеску интереса к стране восходящего солнца среди иностранных туристов привело ослабление местной валюты. Поэтому сейчас для иностранцев цены заметно выросли.

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Япония не справляется с туристическим бумом – цены растут

В ответ на чрезмерный туризм и ослабление местной валюты, мэр города Химедзи Киёмото объявил о новой политике, согласно которой иностранцы, посещающие японский замок Химедзи, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут платить в 6 раз больше, чем местные посетители. Это решение было принято как мера, направленная на борьбу с растущим наплывом туристов и сбалансирование влияния на местную экономику.

Плата за вход в замок сейчас составляет 1 000 иен (около 7 долларов), однако на днях Киемото заявил, что хотел бы, чтобы иностранцы платили 30 долларов, а местные жители – 5 долларов, с намерением направить эти деньги на содержание замка.

Дополнительные сборы для туристов не является чем-то новым в мире, но для богатой Японии такая политика всегда была необычной. Однако за последние 5 лет иена потеряла более 40% своей стоимости относительно доллара – это привело к резкому неравенству в покупательной способности между местными жителями и гостями,

– говорится в сообщении.

При этом проблема Японии не столько в том, что туристы могут тратить больше, сколько в том, что их так много. В 2023 году страну посетили беспрецедентные 25 миллионов туристов, что усложнило повседневную жизнь местных жителей.



В Японии цены для туристов в 6 раз больше, чем для местных / Фото Unsplash

В то же время эксперты отмечают, что многие представители местного бизнеса повышают цены для иностранцев, основываясь на сложившемся у них впечатлении о том, что поездку в Японию себе могут позволить только состоятельные люди, а значит, для них не будет проблемой заплатить немного больше.

В Японии закрыли вид на гору Фудзи

Городу в Японии настолько надоели толпы посетителей, что они соорудили огромный забор, что закрывает вид на достопримечательность, ради которой они приехали. Речь идет о знаменитой горе Фудзи.

Среди наиболее популярных мест осмотра горы – площадка возле магазина Lawson. Там собираются сотни туристов ежедневно, препятствуя местным. Из-за этого установили забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрытый черной сеткой, что не является лучшим фоном для селфи, за которыми сюда собираются посетители в социальных сетях.