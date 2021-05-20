С 2013 года парад вышиванок в Токио проводится ежегодно в третье воскресенье мая, и это уже девятая такая встреча. Инициатором мероприятия является организация сообщества украинцев в Японии "Краяни" при поддержке Посольства Украины в Японии и Православной Церкви Украины в Токио.

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В этом году в условиях пандемии украинцы не смогли пройтись парадом по главным улицам столицы, как это было в прошлые годы. Однако организаторы решили провести празднование в несколько измененном формате, с соблюдением рекомендованных мер безопасности.

К празднованию присоединились несколько десятков соотечественников и несколько граждан других стран. Их ждала интересная программа, в частности конкурсы на лучшую вышиванку, украинские танцы и разучивание народных песен. Победителям вручали призы.

Организаторы надеются, что в следующем году ситуация с пандемией стабилизируется, и они опять пройдутся по центральным улицам Токио, напевая украинские песни.

Парад вышиванок в Токио: смотрите фото сообщества "Краяни"