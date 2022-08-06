В каких странах наиболее дружелюбны к иностранцам: неожиданный рейтинг

6 августа 2022 , 17:22
Читати новину українською

Источник:

Travel off Path

В разных странах мира по определенным причинам относятся к иностранцам с неприязнью. Впрочем, есть уголки планеты, где гостей ждут с радостью.

Так, крупнейшее в мире сообщество людей, живущих и работающих за границей, InterNations назвало 10 самых дружелюбных стран в 2022 году. Рейтинг составлялся на основе результатов опроса 11 970 эмигрантов 177 национальностей, живущих в 181 стране.

Читайте также Где жители Варшавы чаще всего назначают встречу: рейтинг локаций

Как оказалось, легче всего заводить друзей в Мексике, Индонезии и Омане.

Девять из десяти респондентов отметили, что местное население Мексики в целом дружелюбно, а 89% указали, что особенно доброжелательно относятся к иностранцам.

10 самых дружественных стран мира:

  1. Мексика
  2. Индонезия
  3. Оман
  4. Филиппины
  5. Бразилия
  6. Вьетнам
  7. Тайвань
  8. Таиланд
  9. Португалия
  10. Бахрейн
Обратите внимание! Ранее компания NUMBEO опубликовала рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году. Вы удивитесь, но говорится не об ОАЭ.
Автор: Марта Касіянчук