В каких странах наиболее дружелюбны к иностранцам: неожиданный рейтинг

В разных странах мира по определенным причинам относятся к иностранцам с неприязнью. Впрочем, есть уголки планеты, где гостей ждут с радостью.

Так, крупнейшее в мире сообщество людей, живущих и работающих за границей, InterNations назвало 10 самых дружелюбных стран в 2022 году. Рейтинг составлялся на основе результатов опроса 11 970 эмигрантов 177 национальностей, живущих в 181 стране.

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Как оказалось, легче всего заводить друзей в Мексике, Индонезии и Омане.

Девять из десяти респондентов отметили, что местное население Мексики в целом дружелюбно, а 89% указали, что особенно доброжелательно относятся к иностранцам.

10 самых дружественных стран мира:

Мексика Индонезия Оман Филиппины Бразилия Вьетнам Тайвань Таиланд Португалия Бахрейн