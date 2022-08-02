В течение десяти дней (с 22 по 31 июля) житель столицы Польши голосовали за любимое место для встреч в центре Варшавы. Опрос провел польское издание Gazeta Wyborcza.

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ТОП локаций для встреч в Варшаве

Вислинские бульвары получили треть всех голосов и заняли первое место. Это не удивительно, ведь это популярная локация для пеших прогулок вдоль реки Вислы. Последняя строчка досталась площади Defilad (менее 1% голосов). Наверное, все из-за ее огромного пустого пространства, где просто нечего делать.

Полный рейтинг выглядит так:

  1. Вислинские бульвары – 33,3%
  2. Łazienki Królewskie – 23,1%
  3. Pl. Zbawiciela – 7,4%
  4. Hala Gwardii – 4,3%
  5. Ogród Saski – 4,3%
  6. Университетская библиотека – 3,7%
  7. Финская деревня – 3,7%
  8. KC – 3,7%
  9. Парк Fontann – 2,7%
  10. Pl. pięciu rogów – 2,7%
  11. Hala Koszyki – 1,8%
  12. Pawilony – 1,8%
  13. Pl. Zamkowy – 1,8%
  14. Pasaż Wiecha – 1,8%
  15. Лицей Hoffmanowej – 0,9%
  16. “Patelnia” (возле метро Centrum) – 0,9%
  17. Pl. Defilad – 0,9%

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