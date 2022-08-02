В течение десяти дней (с 22 по 31 июля) житель столицы Польши голосовали за любимое место для встреч в центре Варшавы. Опрос провел польское издание Gazeta Wyborcza.

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ТОП локаций для встреч в Варшаве

Вислинские бульвары получили треть всех голосов и заняли первое место . Это не удивительно, ведь это популярная локация для пеших прогулок вдоль реки Вислы. Последняя строчка досталась площади Defilad (менее 1% голосов). Наверное, все из-за ее огромного пустого пространства, где просто нечего делать.

Полный рейтинг выглядит так:

Вислинские бульвары – 33,3% Łazienki Królewskie – 23,1% Pl. Zbawiciela – 7,4% Hala Gwardii – 4,3% Ogród Saski – 4,3% Университетская библиотека – 3,7% Финская деревня – 3,7% KC – 3,7% Парк Fontann – 2,7% Pl. pięciu rogów – 2,7% Hala Koszyki – 1,8% Pawilony – 1,8% Pl. Zamkowy – 1,8% Pasaż Wiecha – 1,8% Лицей Hoffmanowej – 0,9% “Patelnia” (возле метро Centrum) – 0,9% Pl. Defilad – 0,9%