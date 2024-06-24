Туристам запретили въезд на остров Капри

Запрет мэра острова Паоло Фалько заставил несколько паромов, которые направлялись на Капри из Неаполя и Сорренто, вернуться. Впоследствии, после устранения технической проблемы, которая препятствовала поступлению воды с материка, запрет был отменен. Однако Фалько предупредил, что "настоящая чрезвычайная ситуация" еще не отменена.

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