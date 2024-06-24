Туристам запретили въезд на остров Капри
Запрет мэра острова Паоло Фалько заставил несколько паромов, которые направлялись на Капри из Неаполя и Сорренто, вернуться. Впоследствии, после устранения технической проблемы, которая препятствовала поступлению воды с материка, запрет был отменен. Однако Фалько предупредил, что "настоящая чрезвычайная ситуация" еще не отменена.
Читайте также Драма с капучино и шумный разговор: что стоит знать перед поездкой в Италию
Компания, которая отвечает за водоснабжение на Капри, проинформировала, что в четверг на материковой части Италии возникла техническая проблема. Несмотря на то, что неисправность была устранена, проблемы с водоснабжением на острове остались.
Фалько предупредил о "настоящей чрезвычайной ситуации" и отметил, что хотя в большей части острова была вода, местные резервуары "исчерпываются".
Чрезвычайная ситуация ухудшилась бы из-за прибытия тысяч туристов, которые ежедневно приезжают на Капри,
– сказал мэр острова.