Туристам заборонили в'їзд на острів Капрі

Заборона мера острова Паоло Фалько змусила кілька поромів, які прямували до Капрі із Неаполя і Сорренто, повернутися назад. Згодом, після усунення технічної проблеми, яка перешкоджала надходженню води з материка, заборону було скасовано. Проте Фалько попередив, що "справжню надзвичайну ситуацію" ще не скасовано.

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