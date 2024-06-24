Туристам заборонили в'їзд на острів Капрі
Заборона мера острова Паоло Фалько змусила кілька поромів, які прямували до Капрі із Неаполя і Сорренто, повернутися назад. Згодом, після усунення технічної проблеми, яка перешкоджала надходженню води з материка, заборону було скасовано. Проте Фалько попередив, що "справжню надзвичайну ситуацію" ще не скасовано.
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Компанія, яка відповідає за водопостачання на Капрі, поінформувала, що у четвер на материковій частині Італії виникла технічна проблема. Попри те, що несправність була усунена, проблеми із водопостачанням на острові залишилися.
Фалько попередив про "справжню надзвичайну ситуацію" і зазначив, що хоча у більшій частині острова була вода, місцеві резервуари "вичерпуються".
Надзвичайна ситуація погіршилась би через прибуття тисяч туристів, які щодня приїздять на Капрі,
– сказав мер острова.