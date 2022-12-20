Как изменилось отношение европейцев к украинцам в 2022 году: щемящие истории переселенцев

2022-й стал годом, когда Украина, мужественно противостоящая России, оказалась на всех иностранных страницах СМИ. Многие украинцы с самого начала полномасштабного вторжения были вынуждены искать безопасное убежище за рубежом. В разных странах мира их радушно принимали.

В общем, отношение к украинцам изменилось. Из-за войны многие иностранцы без колебаний предоставляли и до сих пор предоставляют убежище беженцам из Украины в собственных домах.

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В конце 2022 года Закордон 24 решил вспомнить, какой была ситуация для украинцев, вынужденно уехавших в другие страны. Щемящие истории наших переселенцев – читайте в материале.

Сколько украинцев уехали за границу с начала войны

С 24 февраля Европа открыла свои границы для украинцев, массово выезжавших из Украины в поисках спасения от войны. Европейские страны проявили солидарность и организованность, приняв миллионы беженцев из нашей страны. По оценкам ООН, это более 7,5 миллиона человек.

Заметим, многие успели вернуться в Украину, другие – остаются за границей. Кроме того, не все оформляли специальный статус и не получали финансовую помощь, формируя статистику. Поэтому сложно определить точное количество украинцев, которые временно покинули государство и нашли приют за рубежом. В то же время, согласно данным Агентства по делам беженцев ООН, количество зарегистрированных беженцев из Украины в странах Европы достигло 4 751 065 человек.

С начала полномасштабного вторжения из Украины уехало более 7 миллионов украинцев / Фото PAP/Darek Delmanowicz В какие страны чаще всего ехали беженцы из Украины Многие страны с первых дней циничного нападения России показали готовность приютить украинцев. В конце концов, список государств, куда украинцы с начала полномасштабной войны больше всего бежали от боевых действий, распределился следующим образом: Польша (3,5 миллиона);

(3,5 миллиона); Германия (900 тысяч);

(900 тысяч); Чехия (455 тысяч);

(455 тысяч); Италия (171,5 тысячи);

(171,5 тысячи); Испания (150,4 тысяч);

(150,4 тысяч); Турция (145 тысяч);

(145 тысяч); Великобритания (141,5 тысячи);

(141,5 тысячи); Франция (118,9 тысячи);

(118,9 тысячи); Словакия (99,3 тысячи);

(99,3 тысячи); Молдова (95,4 тысячи). Кроме этого, менее 10 тысяч украинских беженцев зарегистрировались в Словении, Люксембурге, Северной Македонии, Азербайджане, Албании, Исландии и Мальте. При этом почти не затронул миграционный кризис Армении, Лихтенштейна, Боснии и Герцеговины. Украинцы в мире: как к нам относятся в Европе С начала полномасштабной войны в Европе проводили немало опросов, чтобы выяснить отношение иностранцев к украинским беженцам. Почти каждый из них свидетельствует о высокой поддержке наших граждан. Украинцев считают культурно близкими, им сочувствуют и уже на протяжении 10 месяцев пытаются помочь разными способами. Заметьте Украинцы в Польше и Германии планируют остаться там дольше: что показал опрос Так, например, по результатам опроса сервиса Eupinions, 77% жителей Европы заявили о своей готовности и дальше принимать украинцев. Вопрос о беженцах задали гражданам Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Польши. Наиболее открыты испанцы, ведь 89% опрошенных согласились с тем, что стоит предоставлять приют жителям Украины. Готовность остается высокой и в Польше – 82%. В то же время, эти показатели во Франции составляют 72%, а в Германии – 74%. К слову: украинцы изменили отношение к беженцам по всему миру. Категории лиц, спасающихся от войны или угнетения, стали больше сочувствовать. украинцы изменили отношение к беженцам по всему миру. Категории лиц, спасающихся от войны или угнетения, стали больше сочувствовать. Опрос Ipsos показывает , что 78% людей в 28 странах уверены: спасающиеся от конфликтов или преследований должны иметь возможность найти убежище в другой стране. В прошлом году так считали 70% людей.

Как к украинским беженцам относятся в Европе / Фото Getty Images

Что предлагают украинцам за границей

С февраля 2022 года украинцев, вынужденных покинуть свои дома, принимает весь мир. Каждая страна предлагает беженцам из Украины разную поддержку. Некоторые политические лидеры ЕС даже заявляли, что к украинским беженцам относятся лучше, чем к другим людям, которые тоже ищут убежище. По их словам, переселенцам из Украины предлагают больше.

Так, беженцы из Украины получали:

денежную помощь;

бесплатное жилье и еду;

бесплатный проезд по общественному транспорту;

предложения по трудоустройству;

образование;

медицинские услуги.

Подчеркнем, что, несмотря на бешеный поток беженцев и вероятную новую волну из-за тяжелой зимы и отключения света, ни одна страна Европы не заявляла, что: либо останавливает прием украинцев, либо кардинально сокращает помощь. В разных государствах то отменяют одни бонусы для наших граждан, то вводят новые.

3 истории переселенцев за границей, которые не оставят равнодушными никого

Безусловно, Украиной и ее гражданами восхищаются иностранцы, политические лидеры и целые страны. Люди в восторге от силы нашей сплоченности и мужества самих украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в сеть попало немало щемящих историй с украинскими переселенцами. Закордон 24 предлагает 3 рассказа, которые вполне демонстрируют невероятную устойчивость украинцев и необъятную поддержку иностранцев.

Разговоры с мужем и папой в ВСУ, несмотря на 7 часов разницы во времени, – Юлиана с тремя сыновьями в Канаде

Быть женой военного Вооруженных Сил Украины – задача не из простых, но точно героическая. Юлиана Андрущак с тремя сыновьями эвакуировалась в Канаду. Ее муж Николай с первых дней войны служит в рядах ВСУ, и именно он убедил женщину уехать подальше от войны. Ситуация заставила семью разлучится, впрочем, это не мешает им чувствовать поддержку друг друга даже на расстоянии. Так, вместо походов в горы на выходные у них другие ритуалы – утренние разговоры по телефону с папой, несмотря на 7 часов разницы во времени.

Семья, которую разлучила война – женщина с тремя сыновьями в Канаде / Фото из личного архива Юлианы

До войны Юлиана жила в Коломые, а теперь – эвакуировалась с детьми в Канаду. А точнее – город Леви, расположенный в провинции Квебек. Там она воспитывает трех сыновей, пока ее муж защищает Украину. Ребята болезненно реагируют на то, что папа далеко и в опасности, но, несмотря на трудности, ходят в школу, а Юлиана устроилась на работу, волонтерит и учит французский. За границей их эмоциональное состояние улучшилось.

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Женщина арендовала квартиру и нашла волонтеров. Они выразили ей немалую поддержку и помогли обустроить жилище мебелью. На новом месте семья чувствует себя хорошо – иностранцы относятся с теплотой.

Юлиана с детьми на Дне независимости Украины в Леви / Фото из личного архива Юлианы Беженка говорит, что начать жизнь заново, учиться и устраиваться – сложно. Но, по ее словам, помощь иностранцев очень важна и ощутима, ведь они помогают быстрее и легче интегрироваться в новую среду. Юмор, несмотря на боль и слезы для помощи Украине, – эвакуация стендаперки в Зальцбург Когда в твоей стране летают ракеты, страдает и гибнет мирное население, то юмор не очень уместен. Но если это поможет армии и приблизит нашу победу – надо шутить! Именно об этом история Натальи Гариповой, украинской мамочки-стендаперки из Одессы. 24 февраля, как и каждый украинец, она проснулась от сирены и уехала на одну ночь к друзьям. Уже тогда поняла, что не сможет вернуться домой. Решили уезжать. Я ехала от границы в Варшаву и просто рыдала 4 часа,

– вспоминает она. По ее словам, после пересечения границы легче не стало. Наталья с дочерью выезжает за границу из-за войны в Украине / Фото из фейсбука Натальи Когда женщина приехала в Зальцбург, было большое желание немедленно что-то делать. Наталья написала пост в фейсбуке с призывом объединяться и помогать армии. В соцсети отозвалось немало, в частности, известная юмористка Елена Кравец. Тогда они начали писать шутки и размышлять над форматом концертов. Сейчас Наталья продолжает устраивать в разных странах стендап-концерты в поддержку Украины. Когда ты знаешь, что кому-то помог – можешь спокойно лечь спать,

– объясняет женщина. Кроме того, Наталья активно участвует в митингах, которые устраивают в поддержку Украины. Наталья на митинге в Вене в поддержку Украины / Фото из фейсбука Натальи Тем не менее, несмотря на теплый прием за границей, Наталья очень хочет приехать в Украину. Говорит, что у нее есть свой дом: "Я его знаю и люблю". Британка покрасила дом в сине-желтый цвет – ждала подругу из Киева Миссис Платингс из Кембриджа в начале войны ждала Кристину Корниюк из Киева, с которой дружит уже 3 года. Чтобы немного взбодрить ее и выразить поддержку, покрасила свой дом в цвета флага Украины. Таким образом, иностранка показала четкую позицию относительно войны в Украине. Кристина получила разрешение на пребывание в Великобритании по специальной схеме спонсорства и вместе со своей дочерью отправилась к подруге в Кембридж.



Британка покрасила дом в сине-желтый цвет / Фото PA MEDIA

Платингс говорит, что у нее было "настоящее облегчение", когда подруга прибыла.

Я всегда хотела показать ей Кембридж. Жаль, что это произошло при таких обстоятельствах, однако мы рады, что сейчас она в безопасности,

– говорит британка.

Также женщина выразила надежду, что сможет приехать в гости к Кристине, когда война закончится.

День вышиванки в Кембридже

К слову, 19 мая, когда Украина отмечала День вышиванки – традиционный наряд каждого украинца, Кристина даже на расстоянии решила не обходить праздник и сделала гигантскую вышитую рубашку. Она украсила изделие традиционным орнаментом и, по словам женщины, в рубашку должно поместиться 7 человек.

Кристина пригласила людей из разных стран мира собраться у Королевского колледжа в Кембридже, добавив, что украинцем можно быть не по паспорту, а по состоянию души – в сердце.

Кристина Корниюк в Кембридже отмечала День вышиванки с гигантской рубашкой / Фото PA Media

Европейцы верят в нашу победу и искренне желают ее Украине и украинцам. А пока в мире, наверное, нет иностранца, который не выразил бы своей поддержки и восторга на фразу: "I'm from Ukraine"!