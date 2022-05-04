Так, жительница города Кембридж ждала свою подругу из Киева. Чтобы немного подбодрить ее и выразить поддержку – покрасила свой дом в цвета флага Украины.

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Британка раскрасила дом в сине-желтый цвет

Миссис Платингс ждала Кристину Корниюк из Киева, с которой дружит уже 3 года.

Кристина и миссис Платингс воссоединились в Кембридже / Фото PA MEDIA

Украинка получила разрешение на пребывание в Великобритании по специальной схеме спонсорства Украины, и отправилась к подруге в Кембридж.

Киевлянка Кристина приехала к подруге в Кембридже / Фото PA MEDIA

Перед приездом Кристины британка решила покрасить свой дом в сине-желтый цвет, чтобы высказать позицию по поводу войны в Украине.

Британка раскрасила дом в сине-желтые цвета / Фото PA MEDIA

Платингс говорит, что у нее было "подлинное облегчение", когда подруга прибыла.

Я всегда хотела показать ей Кембридж. Жаль, что это произошло при таких обстоятельствах, однако мы радуемся, что сейчас она в безопасности,

– говорит британка.

Также женщина выразила надежду, что сможет приехать в гости к Кристине, когда война закончится.

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