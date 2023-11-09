Туристические эксперты из компании Fodor's опубликовали свой ежегодный "No List", то есть перечень направлений, которых лучше избегать. В этом году в него попали и популярные локации, переполненные туристами.

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Переполненные, замусоренные и без воды

Чтобы составить справедливый антирейтинг, эксперты сосредоточились на трех ключевых факторах:

  • Чрезмерный туризм;
  • Проблемы с мусором;
  • Качество воды.

9 направлений, которые не советуют посещать

Этот город так нравится туристам, что они просто не могут перестать сюда ехать. Даже плата за въезд и достаточно высокие цены не останавливают путешественников, набивающихся в Венецию, как рыбы в консервную банку. В последнее время итальянский город утопает в чрезмерном туризме настолько, что его могли признать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под угрозой. Ситуация пока не улучшилась, поэтому в Венецию ехать не советуют именно из-за овертуризма.

Туристам в этом году не советуют ехать в переполненную Венецию / Фото Unsplash

Одним из самых модных мест отдыха в Европе в этом году стала Греция. Путешественники часто начинают свое путешествие именно с Афин. К сожалению, проблема овертуризма актуальна и здесь. Плохой контроль за наплывом иностранцев вызвал немало проблем для греческой культуры и культового Акрополя. Популярность средиземноморских круизов значительно возросла, а город просто не приспособлен к этому.

В этом году на Фудзи такой туристический ажиотаж, что страна публично поощряет туристов воспользоваться другими горными маршрутами. Массовые восхождения на Фудзи рискованы не только для природной среды, но и для безопасности туристов. Ведь длинные очереди и толпа могут заблокировать пространство для эвакуации. Также высочайшая точка Японии страдает из-за посетителей, оставляющих на склонах кучи мусора.

Гора Фудзи привлекает толпы туристов со всего мира / Фото Pexels

Штат Калифорния недостаточно заботился об этом природном объекте. Большое количество посетителей и полное отсутствие экологической политики привели к плохим последствиям. Кучи мусора вывезли волонтеры за последнее время. Лучшее решение теперь – дать природе восстановиться после слишком большого количества невоспитанных туристов.

Вьетнам в этом году также пережил туристический всплеск. Это касается и залива Халонг, который засорен мусором и дизельным горючим. Это наносит вред дикой природе и рыболовным поселениям поблизости. А волны от экскурсий на лодках, которые проходят в заливе регулярно, постепенно уничтожают этот Всемирный памятник ЮНЕСКО.

Залив Халонг, заполненный экскурсиями для туристов / Фото Unsplash

Атакаму часто называют самым романтичным местом для свиданий. Но в то же время забывают об огромной свалке, которая расположилась посреди пустыни. Она стала настолько большой, что ее уже даже видно из космоса.

Это самое большое пресноводное озеро по площади в мире. Но и оно сталкивается с множеством проблем из-за изменения климата и чрезмерного туризма. Одна из них – это цветение воды. Также посетители оставляют мусор в кемпингах, загрязняя окружающую природу.

Главные проблемы этой культовой реки – чрезвычайное загрязнение, угроза исчезновения дельфинов и множество круизов. По индуистской религии река Ганг считается священной, даже если в этот водоем вылиты миллионы тонн неочищенных сточных вод.

Сейчас Ганг выглядит так / Фото Unsplash

Это популярный остров, страдающий недостатком воды. Этим летом объявили, что пресной воды на Самуе осталось на 30 дней. Поэтому местные жители вынуждены платить за бутылированную воду для коммерческого и личного использования. Чем больше туристов, тем больше ее потребление. Дефицит питьевой воды на острове начался в декабре прошлого года и продолжается до сих пор. Поэтому эксперты советуют воздержаться от поездки на Самуй.