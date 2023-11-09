Туристические эксперты из компании Fodor's опубликовали свой ежегодный "No List", то есть перечень направлений, которых лучше избегать. В этом году в него попали и популярные локации, переполненные туристами.

Интересно Из-за чрезмерного влияния туристов: популярный испанский город запретит строить новые отели

Переполненные, замусоренные и без воды

Чтобы составить справедливый антирейтинг, эксперты сосредоточились на трех ключевых факторах:

Чрезмерный туризм;

Проблемы с мусором;

Качество воды.

9 направлений, которые не советуют посещать

Венеция (Италия)

Этот город так нравится туристам, что они просто не могут перестать сюда ехать. Даже плата за въезд и достаточно высокие цены не останавливают путешественников, набивающихся в Венецию, как рыбы в консервную банку. В последнее время итальянский город утопает в чрезмерном туризме настолько, что его могли признать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под угрозой. Ситуация пока не улучшилась, поэтому в Венецию ехать не советуют именно из-за овертуризма.

Туристам в этом году не советуют ехать в переполненную Венецию / Фото Unsplash

Афины (Греция)

Одним из самых модных мест отдыха в Европе в этом году стала Греция. Путешественники часто начинают свое путешествие именно с Афин. К сожалению, проблема овертуризма актуальна и здесь. Плохой контроль за наплывом иностранцев вызвал немало проблем для греческой культуры и культового Акрополя. Популярность средиземноморских круизов значительно возросла, а город просто не приспособлен к этому.

Гора Фудзи (Япония)

В этом году на Фудзи такой туристический ажиотаж, что страна публично поощряет туристов воспользоваться другими горными маршрутами. Массовые восхождения на Фудзи рискованы не только для природной среды, но и для безопасности туристов. Ведь длинные очереди и толпа могут заблокировать пространство для эвакуации. Также высочайшая точка Японии страдает из-за посетителей, оставляющих на склонах кучи мусора.

Гора Фудзи привлекает толпы туристов со всего мира / Фото Pexels

Горы Сан-Габриэль (США)

Штат Калифорния недостаточно заботился об этом природном объекте. Большое количество посетителей и полное отсутствие экологической политики привели к плохим последствиям. Кучи мусора вывезли волонтеры за последнее время. Лучшее решение теперь – дать природе восстановиться после слишком большого количества невоспитанных туристов.

Залив Халонг (Вьетнам)

Вьетнам в этом году также пережил туристический всплеск. Это касается и залива Халонг, который засорен мусором и дизельным горючим. Это наносит вред дикой природе и рыболовным поселениям поблизости. А волны от экскурсий на лодках, которые проходят в заливе регулярно, постепенно уничтожают этот Всемирный памятник ЮНЕСКО.

Залив Халонг, заполненный экскурсиями для туристов / Фото Unsplash

Пустыня Атакама (Чили)

Атакаму часто называют самым романтичным местом для свиданий. Но в то же время забывают об огромной свалке, которая расположилась посреди пустыни. Она стала настолько большой, что ее уже даже видно из космоса.

Озеро Верхнее (США)

Это самое большое пресноводное озеро по площади в мире. Но и оно сталкивается с множеством проблем из-за изменения климата и чрезмерного туризма. Одна из них – это цветение воды. Также посетители оставляют мусор в кемпингах, загрязняя окружающую природу.

Река Ганг (Индия)

Главные проблемы этой культовой реки – чрезвычайное загрязнение, угроза исчезновения дельфинов и множество круизов. По индуистской религии река Ганг считается священной, даже если в этот водоем вылиты миллионы тонн неочищенных сточных вод.

Сейчас Ганг выглядит так / Фото Unsplash

Самуй (Таиланд)

Это популярный остров, страдающий недостатком воды. Этим летом объявили, что пресной воды на Самуе осталось на 30 дней. Поэтому местные жители вынуждены платить за бутылированную воду для коммерческого и личного использования. Чем больше туристов, тем больше ее потребление. Дефицит питьевой воды на острове начался в декабре прошлого года и продолжается до сих пор. Поэтому эксперты советуют воздержаться от поездки на Самуй.