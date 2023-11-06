Рейтинг загрязнения воздуха составляет швейцарская организация IQAir, мониторящая контроль выбросов.

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Уровень – "опасный"

На момент написания этого материала, в рейтинге IQAir показатель загрязнения воздуха индийской столицы составлял 467. Этот уровень обозначают как "опасный". Сейчас Нью-Дели – это единственный город на планете, имеющий показатель такого уровня.

На втором месте в рейтинге с большой разницей город Лахор в Пакистане. Его уровень загрязнения воздуха на отметке 281 ("очень нездоровый"). А на третьей позиции также пакистанский город Карачи с показателем 205.

Кстати, по состоянию на 6 ноября, Киев в этом рейтинге на 105 месте. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины составляет 8 баллов. А это очень хороший и безопасный показатель.

IQAir обновляет информацию о чистоте воздуха в режиме реального времени. Уровень от 0 до 50 считается хорошим, а вот показатели между 400 и 500 – оказывают негативное влияние на здоровье людей и особенно опасны для тех, кто имеет заболевания.

Как пытаются улучшить ситуацию

В индийской столице принимают особые меры, чтобы уменьшить уровень загрязнения воздуха. Для этого власти уже перекрыли въезд для грузовиков и коммерческих автомобилей. Возможность проехать оставили только для электромобилей и машин на сжиженном газе. Также в городе нельзя проводить никакие строительные работы.

50% офисных работников перевели на дистанционную работу, чтобы снизить количество автомобилей на дорогах в пиковые часы.

Также до 10 ноября закрыты все школы в Нью-Дели. Воздух сейчас крайне токсичен и загрязнен, поэтому всех, кто имеет возможность не выходить, просят оставаться дома.

Милан запрещает машины в центре города

Милан является одним из самых загрязненных городов в Европе. Здесь уровень качества воздуха в 4 раза ниже нормы. Чтобы улучшить ситуацию, планируют с 2024 года закрыть центр города для автомобилей.

Мэр Милана, Джузеппе Сала, хочет сделать город более экологичным, ведь здесь проживают 1,4 миллиона жителей. Кроме того, Милан является популярной локацией для туристов, приезжающих сюда на уикенд или за покупками.

Для контроля за соблюдением этих правил планируется установка камер вдоль улицы Корсо Венеция. Водители, которые будут нарушать запрет, получат штрафы. Исключение будут сделаны для жителей с собственными гаражами, а также такси и общественного транспорта.

Ранее о своих планах запретить автомобили в центре города заявили и в Стокгольме.