Как иммигрант может справиться с эмоциональными трудностями: полезные советы от психолога

Переезд в новую страну многие представляют романтично: ожидают карьерных перспектив и ярких приключений. На деле же – приходится сталкиваться со многими трудностями. Психолог Елена Пряник рассказала, как преодолеть эти препятствия без риска для ментального здоровья.

Быстрое освоение языка, сложности с поиском жилья, бюрократические процессы оформления документов, отсутствие близкого общения и грусть по родному дому – это далеко не полный перечень того, что беспокоит иммигранта. При этом, бытовые трудности часто менее травматичны, чем эмоциональные.

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Что советуют специалисты

По мнению Елены, самое главное – это осознать, что определенные переживания являются нормальными. Их испытывает практически каждый иммигрант. Людей могут беспокоить различные чувства: беспомощность, страх, а также разочарование и апатия, если ожидания от переезда были завышенными.

На этом этапе важно понять, какое именно чувство отнимает много энергии, прожить его и освободить место для действительно новых впечатлений,

– советует психолог.

Человеческая психика устроена таким образом, что глобальные изменения могут восприниматься враждебно. А новая страна – это новый социум, другая культура. Поэтому механизм сопротивления включается бессознательно. Человек начинает думать, что дома лучше и безопаснее, а в новой стране все чуждое и враждебное, рассказывает Елена.

При таких ощущениях стоит пройти следующие стадии:

Признание факта переезда (человек принимает свое решение о переезде и то, что он не планирует возвращаться). Завершение незаконченных дел (важно эмоционально "закрыть" все дела, которые были на родине, и не возвращаться к ним). "Прощальная церемония" (здесь можно вспомнить все хорошее, что произошло на родине, процесс взросления человека там). Оплакивание (в минуты ностальгии хорошо позволить себе поплакать). Приветствие настоящего дня (в этот момент человек начинает фокусироваться на будущем, а не оглядываться на прошлое, переживания меняются на приятные эмоции ожидания чего-то хорошего).

Также психолог говорит, что иногда иммиграция – это бессознательное бегство от проблем. Тогда человек, вероятно, удивится, что все его проблемы "переехали" вместе с ним. В таком случае стоит исследовать, от чего бежал человек. После выяснения этого пункта, иммигранту стоит спросить себя, какие изменения он ждет и как их можно реализовать на новом месте.

С переживаниями, говорит психолог, можно справиться самостоятельно, но проще разделить их с кем-то – обсудить ощущения с людьми, которым уже пришлось столкнуться с подобным, или обратиться за профессиональной помощью к специалисту.