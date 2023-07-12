Пляж Палм-Бич решили закрыть после целого ряда трагедий на воде. Люди массово погибали здесь из-за сильных подводных течений. Поэтому, прежде всего, власти Египта изменили подход к безопасности на этом пляже.

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Спасатели будут следить

"Пляж смерти" пробыл за колючей проволокой 3 года и теперь к нему снова пытаются привлечь туристов. За безопасностью отдыхающих на Палм-Бич будут следить по строгим стандартам, разработанным спасателями и федерацией дайверов Египта.

По новым правилам, патрули разместят вдоль всего пляжа. Они будут держать свой спасательный транспорт (катера и водные мотоциклы) сразу в воде, чтобы успеть добраться до человека в беде. Также несколько спасателей должны постоянно следить за отдыхающими в море с вышек на берегу.

"Пляж смерти" в Египте / Фото arabnews.com

Вдоль всей пляжной линии разместили 4 пункта скорой помощи, оборудованные для реанимации.

Купание на Палм-Бич позволят только в отведенных местах и в дневное время. Ведь трагедии здесь случались преимущественно тогда, когда люди шли купаться ночью, когда нет спасателей или в местах с сильными подводными течениями. Правоохранители предупреждают: если отдыхающие будут нарушать правила поведения на пляже Палм-Бич, его немедленно закроют.

История "Пляжа смерти"

Кризис в Палм-Бич начался, когда количество несчастных случаев стало резко возрастать. В 2018 году за один день здесь погибли 16 человек.

Пляж решили закрыть после еще одного ужасного дня в 2020 году: тогда утонули 11 человек. В тот день вход в море был закрыт из-за пандемии Covid-19. Но туристы таки пробирались на пляж. Трагедия случилась, когда начал тонуть ребенок и ему на помощь бросились 10 взрослых. Все в результате погибли.