Эксперты проанализировали цены на 16 популярных курортах Европы. Акцент сделали именно на услугах семейного отдыха: питание и напитки, развлечения для семьи и даже мороженое и солнцезащитный крем. Где самые доступные цены для семейного отпуска – читайте дальше.
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Семейные курорты не за все деньги мира
Семьи, отправляющиеся вместе на отдых в Европу, найдут лучшие цены в Турции, Португалии и Болгарии. Стоимость услуг на всех европейских курортах ощутимо выросла из-за уровня инфляции, которая в целом повлияла на цены на континенте.
В своем отчете аналитики сравнили цены на курортах по 12 критериям: еда для семьи, напитки, пляжные вещи и развлечения, мороженое, косметические средства (солнцезащитный крем и средство от комаров), активности на пляже и т.д.
Турецкий Мармарис оказался самым дешевым вариантом из 16 исследованных локаций. Хотя цены здесь также значительно выросли, если сравнивать с прошлым летом, но все же семейный отдых остается доступным – 131 евро в день для семьи. Этот турецкий курорт известен своими пляжами, водными развлечениями и приятными ценами на еду и напитки.
Выгодный вариант для семейного отдыха – Мармарис / Фото из Википедии
На втором месте в рейтинге доступных курортов оказался португальский Алгарве. День семейного отдыха здесь обойдется примерно в 138 евро. А на третьей позиции Солнечный берег в Болгарии. За день на всю семью здесь тратят около 140 евро. А теперь посмотрим полный рейтинг.
Доступные курорты для семейного отдыха:
- Мармарис (Турция) – 131 евро;
- Алгарве (Португалия) – 138 евро;
- Солнечный берег (Болгария) – 140 евро;
- Коста-дель-Соль (Испания) – 157 евро;
- Кос (Греция) – 167 евро;
- Пафос (Кипр) – 175 евро;
- Родос (Греция) – 176 евро;
- Фуншал (Мадейра) – 179 евро;
- Слима (Мальта) – 184 евро;
- Корфу (Греция) – 189 евро;
- Майорка (Испания) – 190 евро;
- Апулия (Италия) – 192 евро;
- Крит (Греция) – 197 евро;
- Лансароте (Испания) – 197 евро;
- Пореч (Хорватия) – 202 евро;
- Ибица (Испания) – 249 евро.
Как сэкономить
Также эксперты дали несколько советов, как сэкономить на семейном отдыхе у моря. Они рекомендуют каждый день вкладываться в фиксированный бюджет, а если ребенок просит больше развлечений на сегодняшний день, предложить ему перенести часть на завтра.
Стоит сравнивать цены, прежде чем выбрать место для ужина: прибрежные кафе и рестораны точно будут дороже, поэтому попробуйте выбрать семейное кафе немного дальше от набережной. А еще всегда платите в местной валюте, так точно получится экономнее.