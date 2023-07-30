Эксперты проанализировали цены на 16 популярных курортах Европы. Акцент сделали именно на услугах семейного отдыха: питание и напитки, развлечения для семьи и даже мороженое и солнцезащитный крем. Где самые доступные цены для семейного отпуска – читайте дальше.

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Семейные курорты не за все деньги мира

Семьи, отправляющиеся вместе на отдых в Европу, найдут лучшие цены в Турции, Португалии и Болгарии. Стоимость услуг на всех европейских курортах ощутимо выросла из-за уровня инфляции, которая в целом повлияла на цены на континенте.

В своем отчете аналитики сравнили цены на курортах по 12 критериям: еда для семьи, напитки, пляжные вещи и развлечения, мороженое, косметические средства (солнцезащитный крем и средство от комаров), активности на пляже и т.д.

Турецкий Мармарис оказался самым дешевым вариантом из 16 исследованных локаций. Хотя цены здесь также значительно выросли, если сравнивать с прошлым летом, но все же семейный отдых остается доступным – 131 евро в день для семьи. Этот турецкий курорт известен своими пляжами, водными развлечениями и приятными ценами на еду и напитки.

Выгодный вариант для семейного отдыха – Мармарис / Фото из Википедии

На втором месте в рейтинге доступных курортов оказался португальский Алгарве. День семейного отдыха здесь обойдется примерно в 138 евро. А на третьей позиции Солнечный берег в Болгарии. За день на всю семью здесь тратят около 140 евро. А теперь посмотрим полный рейтинг.

Доступные курорты для семейного отдыха:

Мармарис (Турция) – 131 евро; Алгарве (Португалия) – 138 евро; Солнечный берег (Болгария) – 140 евро; Коста-дель-Соль (Испания) – 157 евро; Кос (Греция) – 167 евро; Пафос (Кипр) – 175 евро; Родос (Греция) – 176 евро; Фуншал (Мадейра) – 179 евро; Слима (Мальта) – 184 евро; Корфу (Греция) – 189 евро; Майорка (Испания) – 190 евро; Апулия (Италия) – 192 евро; Крит (Греция) – 197 евро; Лансароте (Испания) – 197 евро; Пореч (Хорватия) – 202 евро; Ибица (Испания) – 249 евро.

Как сэкономить

Также эксперты дали несколько советов, как сэкономить на семейном отдыхе у моря. Они рекомендуют каждый день вкладываться в фиксированный бюджет, а если ребенок просит больше развлечений на сегодняшний день, предложить ему перенести часть на завтра.

Стоит сравнивать цены, прежде чем выбрать место для ужина: прибрежные кафе и рестораны точно будут дороже, поэтому попробуйте выбрать семейное кафе немного дальше от набережной. А еще всегда платите в местной валюте, так точно получится экономнее.