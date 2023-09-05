Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Недавно Греция решила продлить временную защиту гражданам Украины еще на 6 месяцев. Это решение принято по истечении предыдущего шестимесячного срока действия, который истек 4 сентября.

Греция продлила временную защиту для украинцев

Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года. Решение об этом принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

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В рамках гуманитарной помощи Греция предоставила убежище 25 000 беженцев, перемещенных из-за полномасштабной войны в Украине. Эти беженцы получают доступ к жизненно важным государственным услугам здравоохранения, а также возможности получить образование.

Кроме того, они имеют право на временное жилье в приёмном пункте в Синтиках. Для тех, кто ищет более постоянное жилье, доступны варианты Серреса II в Северной Греции и Элефсина в регионе Аттика.

Важно отметить, что финансовая помощь не предоставляется для этих долгосрочных мер, но беженцы могут обратиться за гуманитарной помощью в благотворительные организации.

В Греции проходит "Движение полотенец"

На живописных греческих островах спокойные пляжи превратились в поле битвы, поскольку местные жители вступают в жаркий спор с прибрежными учреждениями. Последние прибегли к установке роскошных и дорогих шезлонгов вдоль береговой линии, лишая горожан привычных гаваней отдыха.

Эту противоречивую инициативу окрестили "Движением полотенец", что разожгло пылкую борьбу за территорию на берегу моря. Люди начали устраивать марши вдоль греческих пляжей, протестуя против того, чтобы платные шезлонги занимали самые лучшие места на песочных берегах Также люди устраивали сидячую забастовку на пляже.