Города-рекордсмены: где в Польше украинцы чаще всего подавались на карты побыта
Источник:migracje.gov.pl
С начала 2021 года более 268 тысяч украинцев подали документы на получение разрешений на проживание в Польше. Больше всего заявлений подали жители в Мазовецком воеводстве.
Из крупных городов в Мазовецком воеводстве расположены Варшава, Радом, Плоцк и Седльце.
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Где в Польше украинцы чаще всего подавались на карты побыта
Согласно данным аналитического портала, для получения карт побыта поступило аж 52,5 тысячи заявлений в Мазовецком воеводстве.
На втором месте оказалось Нижнесилезское воеводство – одно из 16 воеводств, со столицей во Вроцлаве – более 35,2 тысячи заявлений. Третье место заняло Великопольское воеводство с результатом 27,8 тысячи заявлений. Его административным центром и самым большим городом является город Познань.
В первую пятерку также попали:
- Силезское воеводство – Катовице – 22,5 тысячи заявлений;
- Поморское воеводство – Гданьск – более 22,3 тысячи заявлений.
Наименьшее количество документов на легализацию пребывания от граждан Украины приняли в:
- Подляском воеводстве – Белосток – 1,9 тысячи заявлений;
- Свентокшиском воеводство – Кельце – 2,1 тысячи заявлений.
Ситуация с длительным ожиданием документов может измениться
Власти Польши обратили свое внимание на проблему длительного ожидания карт избитую и даже анонсировали изменения в законодательстве. Они призваны значительно упростить получение мигрантами избитой карты и других разрешений на временное или постоянное проживание в Польше.
Еще в ноябре законопроект одобрила профильная комиссия Сейма, документ прошел слушания в сессионном зале, а затем проголосован во втором чтении. Окончательное принятие этого законопроекта ждут как трудовые мигранты, так и польские работодатели.Интересно! По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3454 больше, чем за аналогичный период в прошлом году.