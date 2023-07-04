Украинцев, проживавших в Монмутшире, выселили из гостиницы, в которой они жили более года. За это время они адаптировались, нашли работу и отдали детей в школу. Но теперь вынуждены переехать в трейлерный парк в 270 километрах от места, где они только наладили свою жизнь.

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Центры размещения – закрываются

Ранее украинцы проживали в гостинице, которую власти Уэльса приобрели специально для беженцев. Но правительство заявляет, что центры размещения в отелях и парках отдыха предназначались только для краткосрочного пребывания. Поэтому в Уэльсе планируют закрыть все подобные центры в течение 15 месяцев. Начали с гостиниц, ведь они обходятся государству гораздо дороже пансионатов и парков отдыха.

Из-за закрытия центров размещения переселили украинские семьи из гостиницы в Монмутшире. Больше всего украинцев огорчает, что они уже нашли работу на новом месте и отдали детей в школу. А теперь придется начинать все с нуля в 270 километрах и другом графстве.

Жизнь в трейлере

Беженцам из Украины выделили новое жилье в трейлерах на колесах в Дербишире. Сейчас в трейлерный парк переселили 26 украинских семей, но скоро их станет больше, ведь закроются и другие гостиницы. Украинцы жалуются, что многие семьи разделили и отправили из отеля в Монмутшире на разные локации.

Трейлер в Дербишире / Фото Elena Olkhovyk (Media Wales)

Условия в трейлерах на колесах тоже не самые лучшие. Внутри сыро, украинцы жалуются на плесень. Также из семей забрали домашних питомцев. Украинцы часто отказываются от предложенного жилья из-за плохих условий, отдаленной местности и отсутствия работы в регионе. Но здесь еще одна проблема: после такого отказа власти Уэльса начинают выставлять украинцам немалые счета за проживание.