В каких must-visit локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников: рейтинг

Популярные места постоянно кишат туристами, которые находятся под впечатлениями и желают сделать как можно больше удачных фотографий. Этим пользуются мошенники, "работающие" в таких локациях.

Чтобы каждый из нас мог избежать подобных инцидентов, аналитики британской платформы Money.co.uk назвали 10 мест для отдыха в Европе, где туристов чаще всего могут обокрасть. Рейтинг – смотрите дальше.

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10 локаций, где туристов чаще всего обворовывают

Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.

В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно следить за своими вещами.

Рейтинг выглядит так: