В разных уголках мира: 15 самых дешевых мест для отдыха в 2024 году
Источник:Post Office Travel Money
Ожидается, что 2024 год станет настоящим "ренессансом" для туристической сферы. Она вернется на допандемийный уровень. На фоне инфляции люди начинают подыскивать бюджетные варианты для путешествия.
К счастью, в 2024 году есть немало вариантов бюджетного туризма. Говорится о различных видах отдыха. В нынешний рейтинг попали, в частности живописные пляжные локации.
Обратите внимание Действительно райские места: назвали 4 самые бюджетные туристические направления Европы
Самые дешевые места для отдыха в 2024 году
Рейтинг возглавил вьетнамский город Хоян. А прошлогодний рекордсмен – Кейптаун в ЮАР – в 2024 году занял почетное второе место.
Хоян – самый дешевый город для отдыха / Unsplash
Также в рейтинг вошли:
- Момбаса, Кения
- Токио, Япония
- Алгарве, Португалия
- Шарм-эль-Шейх, Египет
- Солнечный Берег, Болгария
- Кута, Бали
- Мармарис, Турция
- Пафос, Кипр
- Пенанг, Малайзия
- Пхукет, Таиланд
- Дели, Индия
- Коста-дель-Соль, Испания
- Монтего-Бей, Ямайка.
Ожидают, что в этом году их посетят миллионы туристов. По прогнозам, пик посещаемости стартует уже в июне 2024 года.
Людям объявили Семь новых чудес света
Недавно путешественникам объявили список Семи новых чудес света. Его сформировали на основе количества ежегодных посетителей, а также – количества просмотров страниц о чудесах в Википедии. На первом месте оказался индийский Тадж-Махал. В течение года материал прочитали 28,601,383 человек.
Кроме того, в список вошли: Бурдж Халифа в ОАЭ, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня
в Париже и гора Эверест, расположенная в Гималаях.