Министр транспорта Франции Клеман Бон рассказал об инициативе, регулирующей минимальные цены на авиаперелеты. Самый маленький рубеж хотят установить для билетов по Евросоюзу. Так, Франция активизирует борьбу с изменениями климата.

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Удар по лоукостерам

Клеман Бон планирует подать предложение об установлении минимальной цены на перелеты своим коллегам из Евросоюза в ближайшие дни. Пока неизвестно, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу.

Билеты на самолет за 10 евро, когда мы находимся в разгаре экологического перехода, больше не возможны. Это не соответствует их цене для планеты,

– считает французский министр.

Чиновник призвал дополнительно обложить налогом деятельность, которая загрязняет окружающую среду. Так можно будет вкладывать больше в экологические трансформации Франции. По словам министра, страна увеличит налог на рейсы, вылетающие с территории Франции. А вырученные деньги хотят вложить в развитие железнодорожного транспорта.

Франция популяризирует железную дорогу

Инициатива Парижа больше всего затронет популярные европейские лоукостеры. Они стали очень успешными компаниями, ведь предлагают низкие цены на популярные направления. В то же время такие частые авиаперелеты влекут за собой огромные выбросы парниковых газов. Поэтому Франция активно продвигает путешествия по железной дороге.

В мае, в частности, запретили внутренние авиарейсы из нескольких аэропортов, если ту же поездку можно совершить поездом. Дорога не должна занимать более двух с половиной часов. По новым правилам, под запретом оказались короткие рейсы между Парижем и рядом городов: Марселем, Нантом, Лионом и Бордо. Из столицы Франции до них теперь можно добраться только по железной дороге.

В Европе стоимость проезда на некоторых маршрутах может превышать стоимость авиаперелета вдвое. Однако для некоторых очень популярных направлений поезда остаются наиболее экономичным выбором. На каких именно маршрутах в Европе поездка на поезде обойдется дешевле перелета – читайте здесь.