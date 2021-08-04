Flixbus запускает новый рейс из Украины в Польшу: цена и в каких городах будет останавливаться

Компания Flixbus запускает новый маршрут из Харькова в Варшаву. Первый рейс состоится уже 8 августа с Польши и будет проходить через ряд других городов.

Между начальной и конечной остановками автобус будет находиться в пути около суток. Цена поездки – от 139 злотых или 999 гривен.

Интересно Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки

Билеты на автобус уже доступны для бронирования. Рейс будет курсировать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Харькова, по средам и воскресеньям из Варшавы.

Маршрут автобуса кроме начального и конечного пунктов будет проходить через такие города:

Полтава;

Киев;

Житомир;

Новоград-Волынский;

Ровно;

Луцк

Люблин.

Новый маршрут Flixbus из Украины в Польшу / Скриншот сайта Flixbus

Добавим, что компания Flixbus еще в июле открыла один прямой и один транзитный маршрут между Польшей и Украиной.