Инцидент произошел с самолетом Airbus A320 в аэропорту Лондон-Хитроу. Самолет должен был отправляться в Румынию.

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По предварительным данным, пилот просто забыл, что двери нужно снять с предохранителя, а уже тогда открывать их для передачи документов наземному персоналу. Как следствие – ошибочно сработала система безопасности.

Пассажиры уже были пристегнуты, когда вдруг прозвучал сигнал к эвакуации. Пожарные срочно окружили выход 24E, откуда и должен был стартовать рейс BA886.

Какие последствия имела ошибка

СМИ сообщили, что путешественникам пришлось ждать несколько часов. За это время меняли самолет и экипаж.

Капитан, как никто другой, должен был знать правила, как открывать двери. Это не просто ошибка новичка, а что-то совсем непонятное,

– говорится в сообщении.

В конце концов, рейс вылетел с задержкой более чем на 3 часа. В British Airways извинились перед пассажирами, которые вынуждены были ждать столько времени из-за ошибки пилота. Кроме того, в авиакомпании отметили, что самолет тщательно осмотрели инженеры – впоследствии его вернули в эксплуатацию.

Пострадавших в результате инцидента не было. Известно, что ошибка стоила British Airways – 50 тысяч фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 47,47 гривны).