Еще одна сеть магазинов в Польше будет работать без выходных

Множество польских магазинов уже воспользовались возможностью обойти запрет воскресной торговли, открыв в своих помещениях почтовые отделения. В июне к их списку полностью присоединилась сеть Intermarche.

Еще несколько месяцев назад по воскресеньям работали только 10 магазинов компании по всей Польше. Теперь осуществить покупки в выходной день можно во всех представительствах Intermarche.

Интересно Открытие ресторанов, массовые мероприятия и очное обучение: карантинные послабления в Польше

В зависимости от расположения, часы работы торговых точек немного отличаются – магазины сети открываются с 7 до 10 утра и закрываются с 17 до 20 часов вечера.

За похожими графиками в воскресенье работают и самые популярные сети продаж продуктовых и продовольственных товаров Польши – "Жабка" и "Поломаркет".

Всего более 200 представительств Intermarche по всей стране открыли в своих помещениях почтовые отделения UPS и InPost, поэтому жители республики могут не только закупиться, но и забрать или отправить посылку.

Почтовым отделениям в Польше разрешено работать и в выходные дни / Фото Pexels

К слову, в компании не скрывают, что почтовые отделения запущены исключительно для возможности открытия магазинов в выходные дни, ведь это вполне легальная возможность, закрепленная законодательством Польши.

Напомним, что лазейкой в законе ранее воспользовалась популярная сеть супермаркетов Kaufland.