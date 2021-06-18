Еще несколько месяцев назад по воскресеньям работали только 10 магазинов компании по всей Польше. Теперь осуществить покупки в выходной день можно во всех представительствах Intermarche.
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В зависимости от расположения, часы работы торговых точек немного отличаются – магазины сети открываются с 7 до 10 утра и закрываются с 17 до 20 часов вечера.
За похожими графиками в воскресенье работают и самые популярные сети продаж продуктовых и продовольственных товаров Польши – "Жабка" и "Поломаркет".
Всего более 200 представительств Intermarche по всей стране открыли в своих помещениях почтовые отделения UPS и InPost, поэтому жители республики могут не только закупиться, но и забрать или отправить посылку.
Почтовым отделениям в Польше разрешено работать и в выходные дни / Фото Pexels
К слову, в компании не скрывают, что почтовые отделения запущены исключительно для возможности открытия магазинов в выходные дни, ведь это вполне легальная возможность, закрепленная законодательством Польши.
Напомним, что лазейкой в законе ранее воспользовалась популярная сеть супермаркетов Kaufland.