Изменения в графике работы сети объясняют ростом популярности покупок во время пандемии в режиме онлайн. С 23 марта 2020 года клиенты магазинов воспользовались их почтовыми услугами более 71 000 раз.

Интересно От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне

Ранее отправлять или забирать посылки можно было только в 100 магазинах Kaufland на территории всей Польши. Отныне такая опция доступна во всех без исключения торговых точках сети.

Благодаря этому, магазинам позволят открываться по воскресеньям и в праздничные дни. Однако, несмотря на уже приобретенный новый статус для супермаркетов, автоматически этого не случится.

Пока неизвестно, с каких пор все торговые точки компании начнут стабильно работать по воскресеньям.

Справка. В Польше действует запрет работы магазинов и супермаркетов, которые занимаются продажей исключительно бытовых или пищевых продуктов в воскресенье и праздничные дни. После переквалификации Kaufland в почтовые отделения сеть сможет реализовывать такие товары ежедневно, по собственному графику, ведь ограничения на их торговые точки в статусе почтовых отделений не будут распространяться.