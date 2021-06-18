Ще кілька місяців тому щонеділі працювали лише 10 магазинів компанії по цілій Польщі. Відтепер здійснити покупки у вихідний можна у всіх представництвах Intermarche.
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У залежності від розташування, години роботи торгових точок трохи відрізняються – магазини мережі відкриваються з 7 до 10 ранку й зачиняються з 17 до 20 години вечора.
За схожими графіками у неділю працюють і найпопулярніші мережі продажу продуктових та продовольчих товарів Польщі – "Жабка" та "Поломаркет".
Загалом понад 200 представництв Intermarche по всій країні відкрили у своїх приміщеннях поштові відділення UPS та InPost, тож жителі республіки можуть не тільки закупитись, але й забрати чи відправити посилку.
Поштовим відділенням у Польщі дозволено працювати і у вихідні дні / Фото Pexels
До слова, у компанії не приховують, що поштові відділення запущені винятково задля можливості відкриття магазинів у вихідні дні, адже це цілком легальна можливість, закріплена законодавством Польщі.
Нагадаємо, що прогалиною у законі раніше скористалась популярна мережа супермаркетів Kaufland.