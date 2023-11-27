Также будут производиться ремонтные работы польской стороной. Об этом сообщила Львовская таможня.

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28 ноября пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" не будет работать

Граждан и субъектов ВЭД предупредили о том, что завтра, 28 ноября, пункт "Угринов – Долгобычев" целый день не будет работать.

В связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28.11.2023 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов – Долгобычев" будет временное отключение света,

– говорится в сообщении.

Эту информацию Львовской таможне предоставил Люблинский отдел обслуживания пограничных пунктов Республика Польша.

Электроэнергии не будет в такие часы:

с 10 часов в течение трех последующих часов;

1 час перерыва;

с 14 часов в течение трех часов.

Ремонтные работы продлятся примерно до 17:00 28 ноября 2023 года.

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