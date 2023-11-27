Также будут производиться ремонтные работы польской стороной. Об этом сообщила Львовская таможня.

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28 ноября пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" не будет работать

Граждан и субъектов ВЭД предупредили о том, что завтра, 28 ноября, пункт "Угринов – Долгобычев" целый день не будет работать.

В связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28.11.2023 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов – Долгобычев" будет временное отключение света,
– говорится в сообщении.

Эту информацию Львовской таможне предоставил Люблинский отдел обслуживания пограничных пунктов Республика Польша.

Электроэнергии не будет в такие часы:

  • с 10 часов в течение трех последующих часов;
  • 1 час перерыва;
  • с 14 часов в течение трех часов.

Ремонтные работы продлятся примерно до 17:00 28 ноября 2023 года.

Ситуация на границе с Польшей: что нужно знать

  • 6 ноября польские перевозчики начали блокировать на границе с Украиной три КПП и выдвинули нереалистические требования: вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС, отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС, отдельную очередь на всех границах для пустых фур, получить доступ к системе "Путь".
  • В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини".
  • Украинская и польская стороны имели встреча с перевозчиками через блокаду границы Она прошла 13 ноября, но не дала результатов.
  • Посол Украины в Польше сообщил, что Украина направила ноту с требованием распустить забастовку польских перевозчиков. Причиной стала вторая смерть украинского водителя на границе. Однако польские перевозчики угрожают, что не снимут блокаду в ближайшие несколько месяцев.
  • В то же время, Еврокомиссия может наложить санкции на Польшу из-за таких действий. Там ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, так что детали пока не разглашают.