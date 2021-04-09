Работая за границей, украинцы часто ищут способы переслать средства родным и близким. Возможностей немало, однако как сделать перевод быстро и удобно, а тем более без лишних комиссионных сборов, знают далеко не все.

Редакция Закордон 24 узнала, как отправлять деньги выгодно и надежно, да еще и дополнительно зарабатывать на этом. Больше не нужно платить скрытых комиссий или передавать деньги наличными через сомнительных перевозчиков, ведь современные цифровые технологии позволяют осуществить переводы безопасно и в несколько мгновений.

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Какой сервис выбрать для перевода денег

Самым удобным методом перевода денег в Украину на сегодня является сервис TransferGo. Уже более 2,5 миллиона клиентов по всему миру пользуются услугами сверхсовременной платежной системы, которая имеет понятный интерфейс и профессиональную службу поддержки.

Платформа TransferGo разработала удобные приложения для смартфонов на базе сразу нескольких операционных систем, которые позволяют переслать деньги всего за несколько минут – проще, чем заказать доставку пиццы на дом.

Пользователи сервиса всегда могут обратиться за бесплатной профессиональной поддержкой по телефону, электронной почте или посредством чата в фейсбуке. Работники TransferGo свободно общаются на 9 языках, в том числе на русском и украинском, следовательно, никаких недоразумений у клиентов не возникает.

Удобные денежные переводы с помощью смартфона / Фото TransferGo

Как заработать на денежных переводах

Компания TransferGo предлагает не только выгодные условия денежных переводов, но и дает возможность клиентам получать бонусы за переводы друзей. В личном кабинете пользователи могут найти уникальный реферальный код, с помощью которого и удастся накапливать реальные деньги на счет.

Как это работает

Расскажите своим друзьям и коллегам по работе о преимуществах использования сервиса TransferGo. Найдите свой код приглашения в разделе "Пригласить" на странице личного аккаунта. Поделитесь реферальным кодом с помощью социальных сетей и мессенджеров. После регистрации с вашим уникальным кодом и первого перевода нового пользователя вы получите свое вознаграждение.

Сколько денег можно получить

Вы получаете бонус в размере 22 евро каждый раз, когда ваш друг или знакомый отправляет не менее 60 евро из одной валюты в другую в первые 6 месяцев после регистрации.

После успешных транзакций вернитесь к разделу "Пригласить" и заполните свои данные для выплат. Ваш бонус будет зачислен в течение 5 рабочих дней после отправки запроса.

Как зарабатывать на денежных переводах / Скриншот сервиса TransferGo

Отзывы клиентов

Клиент сервиса TransferGo Юрий Мельник уже целых 5 лет пользуется платежной системой. Последние 4 года человек работает в Польше, однако родом из украинского города Винницы.

Юрий почти ежемесячно пересылает средства родителям в Украину и называет причины использования именно TransferGo, в частности:

удобство и простота;

отсутствие комиссии в условиях несрочных переводов;

в условиях несрочных переводов; скорость и безопасность;

реферальная программа.

Кроме этого, юноше удалось уже несколько раз выигрывать в различных конкурсах и розыгрышах от компании, которые проводились на официальных ресурсах TransferGo Ukraine.

Юрий ежедневно приглашает новых пользователей к сервису по своему уникальному коду. С 2018 года юноша рассказал о TransferGo 4 020 людям, 1 307 из которых воспользовались сервисом и принесли ему деньги.

Обычно я делюсь своим кодом в социальных сетях. Больше всего за месяц удалось получить около 1 700 евро, а всего на реферальной программе я уже заработал почти 15 000 евро,

– рассказывает винничанин.

Заработок с TransferGo / Фото Pexels

Александр Полянский из Днепра когда-то тоже часто пересылал деньги через TransferGo. В 2017 году парень жил и работал в Польше, а домой перечислял средства ежемесячно. Из преимуществ сервиса Александр называет следующие:

отсутствие скрытых комиссий ;

; выгодный курс,

удобство и бонусы.

Хотя он уже не пересылает денег с помощью системы, поскольку живет и работает в Украине, до сих пор использует платформу и зарабатывает на реферальной программе TransferGo.

На данный момент уже более 6 000 человек воспользовались моим приглашением, более 1 000 из них – осуществили переводы и я получил за это деньги,

– делится опытом Александр.