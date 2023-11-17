Придется платить на всех авиарейсах: страна ЕС планирует ввести "зеленый налог"

Власти Дании анонсировали "зеленый налог" для авиапассажиров. Таким образом, хотят профинансировать переход на экологические источники энергии для внутренних авиаперелетов.

Платить подобный налог придется на всех рейсах. Рассказываем, какой размер платы будет установлен и когда решение вступит в силу.

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Дания планирует ввести "зеленый налог"

Половина поступлений от "зеленого налога" будет использована для поддержки перехода на 100% экологичное топливо к 2030 году. Другая часть дохода поддержит повышение пенсий для пожилых граждан.

Полеты отрицательно влияют на климат, поэтому нам нужно оснастить наш полетный сектор зелеными крыльями,

– сказал министр климата Дании Ларс Аагаард.

В то же время соучредитель сети Stay Grounded Магдалена Хьювизер сказала, что это предложение является чем-то большим, чем зеленой технологией, которая в конечном счете будет способствовать росту отрасли.

Она говорит, что налог слишком мал для уменьшения спроса. И, по ее мнению, в Дании достаточно железнодорожного сообщения, чтобы запретить все внутренние рейсы.

Какие будут размеры налога?

Цена налога будет отличаться в зависимости от длины маршрута:

на внутренних он будет составлять около 9 долларов,

на средних – 35 долларов,

на дальнемагистральных – 56 долларов.

Эта инициатива – еще одна попытка страны снизить количество выбросов от авиаотрасли. Реализовывать проект начнут с 2025 года.

Дания планирует ввести "зеленый налог" / Фото UnSplash

Другие страны также принимают меры

Этот шаг правительства Дании соответствует подобной политике в других странах Европы, направленной на ограничение негативных климатических последствий авиаперелетов.

Да, в начале этого года правительство Нидерландов втрое повысил налог на пассажирские перевозки, пытаясь сократить выбросы углерода.

А раньше Франция стала первой страной в мире, которая законодательно запретила любые внутренние короткомагистральные рейсы между местами, где существует альтернатива легким поездом и где поездка занимает менее 2,5 часов.