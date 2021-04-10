Изменение страны проживания является важным моментом в жизни мигранта. Часто из-за стресса и спешки люди забывают взять с собой полезные вещи. Помогаем сформировать список необходимого для переезда в Польшу.

Составлять список вещей нужно для того, чтобы ничего не забыть и успеть докупить нужное. Некоторые вещи в Украине являются более доступными, чем в Польше, поэтому лучше купить их до отъезда.

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Что взять

Список вещей мигрантов значительно больше списка вещей туристов. Чтобы не запутаться в большом количестве пунктов, лучше распределить предметы по разделам. Предлагаем список вещей с полезными советами.

Документы (загранпаспорт, страховой полис, карта поб ы ту или приглашение от польской стороны, ксерокопии всех документов) – рекомендуем на всякий случай иметь с собой копии всех документов на смартфоне или электронной почте. Блокнот с контактами знакомых в Польше, работодателя или своего учебного заведения, а также места жительства, посольства Украины в Польше – также впишите туда несколько наиболее употребляемых польских фраз , если вы не владеете польским языком. Как и в первом пункте, лучше дополнительно сохранить всю эту информацию на электронных ресурсах . Телефон может разрядиться, а блокнот – потеряться. Но вряд ли с вами случится то и другое одновременно. Электроника и зарядные устройства – если вы будете совершать перелет, то помните, что ноутбук, планшет или фотоаппарат нужно будет поместить в ручную кладь, а не в багаж. Сезонные одежда и обувь – цены на одежду в Польше доступны, поэтому можно большую часть этих вещей докупить на месте. Средства личной гигиены – в Польше широкий выбор бюджетных средств гигиены, поэтому выгоднее будет приобрести их на месте. С собой можно взять минимальное количество таких средств. Постельное белье, подушки и одеяло, посуда и кухонные принадлежности – можно брать только при наличии свободного места. Таблетки – если такие не запрещены при въезде.

Что нельзя брать

В Польше строго запрещено ввозить следующие пищевые продукты:

молоко и молочные продукты (йогурт, сыр, масло и т.д.);

мясо и мясные продукты (колбаса, ветчина и другие продукты животного происхождения);

сало;

консервы.